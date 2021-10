Im ersten Durchgang sahen die knapp 1.000 Zuschauer im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion eine kampfbetonte und ausgeglichene Partie. Es war das Gästeteam, das durch Amber Barrett die erste Großchance hatte. Sie scheiterte jedoch nach einem Alleingang an Anna Wellmann. Mit einem torlosen Unentschieden gingen beide Mannschaften in die Kabine.

Nach der Pause starteten die Potsdamerinnen druckvoller als die Kölnerinnen. In 52. Minute vollstreckte Marie Höbinger aus halblinker Position per Schlenzer überaus sehenswert zur 1:0-Führung. In der Folge kontrollierten die Gastgeberinnen die Partie, ließen die Kölnerinnen nicht mehr wirklich zum Zug kommen. In der 88. Minute sorgte Selina Cerci für die Entscheidung per Abstauber, nachdem Isabel Kerschowski sie mustergültig per Flanke in Szene gesetzt hatte.

Die Viertelfinalpartien des DFB-Pokals werden im Frühjahr 2022 ausgetragen, terminiert ist die Runde der letzten Acht für den 1. und 2. März. Der Gegner der Potsdamerinnen steht noch nicht fest.

Das nächste Ligaspiel von Turbine Potsdam findet am 7. November zu Hause gegen den SC Freiburg statt.