Der 25-Jährige hatte sich Anfang September einen Schienbeinbruch zugezogen, eine der schlimmsten denkbaren Verletzungen für einen Fußballspieler. Bis zu sechs Monate Pause heißt das. "Gerade in der Phase, wo es so gut läuft, würde ich meiner Mannschaft gerne helfen", sagt Häusl.

Erlitten hat Häusl seine Fraktur allerdings nicht während einer Regionalliga-Partie - sondern bei einer 1:7-Niederlage der Seychellen gegen die Komoren. Für den afrikanischen Inselstaat im Indischen Ozean ist der Abwehrspieler nämlich ebenfalls aktiv.

Der auf den Seychellen geborene und in Bayern aufgewachsene Häusl durchlief noch zu Jugendzeiten mehrere deutsche Jugend-Nationalteams, unter anderem an der Seite von späteren Nationalspielern wie Thilo Kehrer, Jonathan Tah und Julian Brand. Schon damals habe der Fußballverband der Seychellen Kontakt zu ihm aufgenommen, berichtet Häusl.

Fürs farbenfrohe Trikot der seychellischen Nationalmannschaft habe er sich schließlich entschieden, als der Verband ihm einen "klaren Weg aufzeigen" konnte, um den Fußball auf dem Inselstaat "nach vorne zu bringen". Noch sei Basketball die angesagteste Sportart dort. In naher Zukunft peile man aber die erste Teilnahme bei der Endrunde des Afrika Cups an. Und Häusl will dabei helfen: "Ich möchte dort meine Erfahrungen weitergeben." Er ist der einzige seychellische Nationalspieler, der im Ausland aktiv ist. Die Mannschaft ist jung, in Häusls ersten beiden Länderspielen gegen Gambia und die Komoren seien teilweise 16-Jährige im Kader gewesen, erzählt er.

Aktuell stehen die Seychellen auf Platz 199 der Fifa-Weltrangliste. Bei den nicht einmal 100.000 Einwohnern dürfte es auch nicht die ganz große Auswahl an potenziellen Top-Stars geben. Häusl betont aber: "Die können genauso gut Fußball spielen." Nur taktisch seien die Kollegen noch nicht so weit wie die Profis in Europa.