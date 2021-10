Deswegen fällt es so schwer wie selten zuvor, einen Favoriten für das stets hitzige Brandenburg-Duell zu nennen. Beide Teams sind in der Regionalliga auf Augenhöhe unterwegs. Babelsberg steht mit 27 Punkten auf Platz sechs. Cottbus hat ein Spiel weniger, 25 Punkte und steht auf Rang acht. "In puncto Erfahrung im Kader sind sie uns ein Stück voraus. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass wir uns auf Augenhöhe bewegen", beschreibt FCE-Coach Claus-Dieter Wollitz die Ausgangslage vor der Partie im Stadion der Freundschaft (Anpfiff Sonntag 13 Uhr).

Nicht minder lobend war auch die Einschätzung von Energie-Trainer Wollitz nach dem Cottbuser Sieg in Jena. "Das war richtig gut, gerade in der zweiten Halbzeit." Die verfolgte er allerdings auf der Zuschauertribüne. Denn Wollitz kassierte erst fürs Meckern die gelbe Karte und wenig später, für das Verlassen der Coachingzone, Gelb-Rot. Am Sonntag gegen Babelsberg muss der Cottbuser Coach also auf die Tribüne. Er ist gesperrt.

Und auch die Belastung unter der Woche hielt sich die Waage. Die Nulldreier spielten am Dienstag im DFB-Pokal gegen Erstligist RB Leipzig . Und das sehr ordentlich. Die knappe 0:1-Niederlage war aller Ehren wert. Coach Jörg Buder lobte seine Mannschaft anschließend in höchsten Tönen. „Die Jungs haben das überragend gemacht. Das war ein grandioser Abend für den Verein und die Stadt.“

Von dort aus wird Wollitz ein Duell erleben, dass Brisanz auf dem Rasen, aber friedlich auf den Rängen ablaufen dürfte. Denn das Interesse an diesem Spiel hielt sich in Babelsberg arg im Rahmen. Lediglich 50-100 Gästefans werden erwartet. Offenbar lag das Interesse zuletzt sehr stark auf dem Pokalspiel gegen Leipzig.

Der Vorverkauf in der Lausitz zog in den vergangenen Tagen hingegen stark an. Zwischen 5.000 bis 6.000 Fans dürften am Sonntag in das Stadion der Freundschaft kommen. "Wie die Atmosphäre im Stadion ist, entscheidet die Mannschaft selbst", sagt Wollitz und macht damit klar, dass er von Anfang an Vollgas-Fußball von seinem Team erwartet. Auch wenn das Duell gegen den SV Babelsberg bereits das achte Spiel für sein Team im Oktober ist.

Und dieser Marathon hat personell seine Spuren hinterlassen. In der Defensive klaffen riesige Löcher. Zudem fehlt am Sonntag nun auch noch Niclas Erlbeck, der in Jena mit Gelb-Rot vom Platz flog und gesperrt ist.