Marvin Friedrich von Fußball-Bundesligist Union Berlin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit fällt der Abwehr-Chef für das Spiel in der Conference League bei Feyenoord Rotterdam aus. Das teilte der Verein am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz mit. Die Mannschaft war bereits ohne Friedrich zum Auswärtsspiel nach Rotterdam gereist.

Beim 2:0-Heimsieg am Samstag gegen den VfL Wolfsburg war Friedrich noch direkter Gegenspieler von Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst, der bereits am Sonntag ein positives Testergebnis erhalten hatte. Ob ein direkter Zusammenhang bestehe, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Nachdem die Corona-Infektion von Weghorst bekannt wurde, hatte sich am Dienstagmorgen das ganze Team von Union Berlin prophylaktisch testen lassen, ohne einen positiven Fall.

Am Dienstagabend klagte Marvin Friedrich über leichte Erkältungssymptome, ein erneuter Test schlug positiv aus. Seitdem befinde sich Friedrich in Quarantäne und habe keinen Kontakt mehr zu seinen Mitspielern gehabt, sagte Union Berlins Kommunikationschef Christian Arbeit. Wie lange Friedrich genau in Isolation bleiben muss, ist noch nicht absehbar. Dies werde mit den Behörden noch geklärt, sagte Arbeit.