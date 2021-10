S 1

Einschränkungen in den Nächten 26./27.10. bis 28./29.10. , jeweils ab 22 Uhr -Kein Zugverkehr zwischen Bornholmer Straße und Schönholz. Fahrgäste nutzen bitte die Züge der Linie S25 (im 20-Minutentakt). -Es fahren Busse zwischen Schönholz und Waidmannslust. -Umleitung: Die Züge werden zwischen Bornholmer Straße und Hohen Neuendorf über Pankow, Blankenburg und Schönfließ umgeleitet. ... Die Züge fahren: .. zwischen Wannsee, Bornholmer Straße Pankow, Blankenburg, Schönfließ, Hohen Neuendorf und Oranienburg: Diese Züge fahren von Hohen Neuendorf bis Oranienburg 5 Minuten später, in der Gegenrichtung von Oranienburg bis Hohen Neuendorf 5 Minuten früher. .... .. zwischen Waidmannslust, Hohen Neuendorf und Birkenwerder: In Waidmannslust fahren diese Züge nach Birkenwerder 1 Minute früher, in der Gegenrichtung von Frohnau bis Waidmannslust 3 Minute später. ... ... zwischen Zehlendorf und Gesundbrunnen im 10-Minutentakt .. Fahrgäste nutzen bitte auch zwischen Gesundbrunnen und Wittenau die U-Bahnlinie U8.