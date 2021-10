Gelingt Union in Stuttgart der vierte Bundesliga-Sieg in Folge?

Dem 1. FC Union winkt ein neuer Vereinsrekord: Vier Bundesliga-Siege in Folge gelangen den Köpenickern noch nie. Beim VfB Stuttgart könnten sie Geschichte schreiben - und die schwache Leistung in der Conference League vergessen machen.

Am Sonntag um 17:30 Uhr tritt Fußball-Bundesligist Union Berlin beim VfB Stuttgart an. Die Gastgeber blieben zuletzt drei Spiele in Folge ungeschlagen - keine leichte Aufgabe also für die Berliner, die sich momentan auf dem fünften Tabellenplatz befinden.

Nach der Niederlage in Rotterdam geht es für Fußball-Bundesligist Union direkt nach Stuttgart. Es gibt klare Worte vom Trainer, denn dort wartet die nächste unangenehme Aufgabe - die Schwaben erinnern an die niederländischen Gegner. Von Jakob Rüger

Die Reise unter der Woche zu Feyenoord Rotterdam war in all ihren Facetten eine unangenehme für den 1. FC Union. Neben der schwachen Leistung bei der 1:3-Niederlage lösten auch die dramatischen Szenen Abseits des Platzes für Unruhe und Störgeräusche aus. In Stuttgart gilt es für das Team von Urs Fischer, die spielerische Linie wiederzufinden und an die mitunter herausragenden Leistungen in der Bundesliga anzuknüpfen.

Die Köpenicker sind nämlich im nationalen Wettbewerb in grandioser Form. Drei Siege in Serie stehen momentan zu Buche, kommt ein weiterer in Stuttgart hinzu, wäre das ein neuer Vereinsrekord. Union-Coach Urs Fischer tauscht im Vergleich zum Spiel in Rotterdam drei Mal: Niko Gießelmann, Genki Haraguchi und Sheraldo Becker rücken für Tymoteusz Puchacz, Kevin Möhwald und Max Kruse in die Start-Elf.