Die letzten beiden Spiele in der Fußball-Bundesliga konnte Hertha gewinnen, die Formkurve zeigt nach einem holprigen Saisonstart nach oben. Im DFB-Pokal ist die Dardai-Elf am Dienstagabend bei Preußen Münster gefordert. In der zweiten Runde gehen die Berliner gegen den Regionalligisten als klarer Favorit in die Partie.

Pal Dardai rotiert im Vergleich zum Sieg gegen Gladbach auf gleich sieben Positionen. Unter anderem rücken die jungen Dennis Jastrzembski und Linus Gechter in die Startelf. Außerdem stürmt Davie Selke in Münster von Beginn an.