"Vielleicht überrascht dieses Aufgebot Außenstehende - für uns ist die Nominierung nur konsequent. Dieser Kader spiegelt aktuelles Leistungsvermögen und Perspektive wider", wird Bundestrainer Gislason in der Pressemitteilung des Deutschen Handball Bundes zitiert. Er freue sich "sehr auf die Arbeit mit dieser Mannschaft." Auch der ehemalige Füchse-Spieler Simon Ernst (inzwischen SC DHfK Leipzig) feiert sein Comeback in der Nationalmannschaft, der Europameister von 2016 hat nach drei Kreuzbandrissen wieder seine Topform erreicht.

Der Lehrgang, der am 1. November beginnt und bis zum "Tag des Handballs" am 17. November (in Düsseldorf) geht, dient auch zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die kontinentalen Titelkämpfe finden im Januar 2022 in Ungarn und der Slowakei statt. Deutschland wird in Gruppe D auf Weißrussland, Österreich und Polen treffen.

Sendung: UM6, 25.10.2021, 18 Uhr