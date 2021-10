Spendenaufruf über soziale Medien - Wie ein Hertha-Fan beim Bau einer Umkleidekabine in Namibia hilft

27.10.21 | 17:39 Uhr

Hertha-Fan Timm Buchholz reiste Anfang Oktober nach Namibia, um eine Umkleidekabine für den Swakopmund FC zu bauen. Über die sozialen Medien startete er einen Spendenaufruf - viele Fußball-Fans halfen sofort mit. Von Lynn Kraemer



Ein vollgestellter Raum mit unverputzten Wänden und einer dicken, weißen Schicht Baustaub auf dem Boden. Das Licht fällt nur durch die Fenster und den Eingang. Eine leicht chaotische Baustelle, die sich in eine Umkleidekabine für Nachwuchsfußballer verwandeln soll. Mit diesem Bild startete Timm Buchholz Anfang Oktober einen Aufruf über Twitter. Erst einige Tage vorher war er in Namibia angekommen, um für einen Monat über den Verein "Dein Ball für Namibia" beim Swakopmund FC mitanzupacken.

"Da ich letztes Jahr durch den Lockdown keinen Urlaub gebucht habe, dachte ich mir: 'Ja, komm. Dann fliegst du dieses Jahr einfach mal etwas weiter weg'", erzählt der 30-Jährige im Gespräch mit dem rbb. Über Social Media habe er die Arbeit des Vereins, der den Nachwuchsfußball in Namibia unterstützt, seit der Gründung 2019 verfolgt. Der Vorsitzende, Tony Arjen Daugals, kommt nämlich wie Timm Buchholz aus Pritzwalk in der Prignitz. "Die Idee war: Ich komme vorbei und helfe bei allem, was anfällt. Und so war es dann auch", sagt Buchholz.



Umkleide über Spenden finanziert

Die Umkleidekabine stand als erster Punkt auf der Liste. Buchholz überlegte sich, bei seinem Hertha-Fanklub, der Axel Kruse Jugend, um Unterstützung zu bitten. "Zuerst dachte ich sehr naiv, mit ein bisschen Aufräumen, Farbe und Stühlen ist das fertig. Und dann gab es so viele Baustellen", sagt Buchholz. Sein Spendenaufruf mit dem Foto des kahlen, unverputzten Raums wurde innerhalb kurzer Zeit 50 Mal geteilt. Nach drei Tagen waren bereits 400 Euro eingegangen.

Berliner*innen, Brandenburger*innen – #HERTHA|FANS!



Bis zum Monatsende kamen noch mehr Spenden dazu: "Dass es jetzt knapp 1.000 Euro sind, damit hätte ich nicht gerechnet." Nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Stuttgart und dem Raum NRW habe der Verein Unterstützung bekommen. "Eine Person hat 150 Euro gespendet, von der ich noch nie gehört habe", sagt Buchholz. Über Twitter teilte er immer wieder Fotos vom Fortschritt des Projekts. Erst die weiße Grundierung, dann ein blauer Streifen an der Wand, Strom, goldene Kleiderhaken, Kunstrasen auf dem Boden und zum Schluss auch Stühle. "Es ist verrückt, wie viele Spenden kommen. Da ist der kleine Verein in der Pritzwalk und dann geht das viral."

Den ganzen Tag Fußball

Neben seiner Arbeit auf der Baustelle half Buchholz auch bei der Social-Media-Arbeit, in der Bar und insbesondere beim Fußballtraining des Swakopmund FC. "Manche Kids kommen auch schon direkt nach der Schule und fragen, ob sie einen Ball haben können und bleiben teilweise bis spät abends. Viele verbringen den ganzen Tag hier", sagt Bucholz, der auch in Berlin eine U9- und U13-Mannschaft trainiert. Im Vergleich zu seiner Heimmannschaft müsse er mit den Kindern des SFC viel weniger diskutieren: "Die sagen: 'Ja, Coach. Alles klar, Coach.'" Mehrmals die Woche stellt der Verein auch Mittagessen für die Kinder. "Ungefähr 50 Prozent der Kinder, die hier sind, kommen aus prekären Verhältnissen." Die Initiative fährt mehrmals im Monat in andere Teile des Landes, um zu helfen. "Wir waren am Sonntag in Walvis Bay und die Kids haben Trikots und Bälle bekommen. Dann gab es ein kleines Training und zum Schluss noch Peanut Butter Toast", berichtet Buchholz. Viel von Namibia habe er aber nicht gesehen: "Ich wollte intensiv in Swakopmund beim Verein sein und die Leute kennenlernen." Die Nationalparks wolle er sich bei seinem nächsten Besuch anschauen.



"Es gibt immer was zu tun"

Dass er wiederkommen will, steht für den Berliner Hertha-Fan schon fest: "Es gibt immer was zu tun. Es soll ein Kunstrasenplatz kommen, der sehr teuer wird." Am Freitag wird die Umkleide offiziell eingeweiht. Von den Spenden sind noch knapp 100 Euro übergeblieben. Statt des normalen Mittagessens wird für die Kinder und Helfer gegrillt. Wenige Tage danach fliegt Timm Buchholz zurück nach Deutschland. In der Umkleidekabine hat er sich und die helfenden Hertha-Fans schon verewigt. Dort steht jetzt nicht nur "HAHOHE" in Großbuchstaben an der Wand, sondern auch sein eigenes Hertha-Trikot hat einen Platz an der Wand gefunden. Zusammen mit einer kleinen Tafel, auf der die Spenderinnen und Spender aufgelistet werden. Bei denen will sich Buchholz auch bei seinem nächsten Besuch im Olympiastadion persönlich bedanken.



