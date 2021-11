Aktuelles zur S-Bahn

Die Bauarbeiten während des Wochenendes am Ostbahnhof konnten nicht planmäßig beendet werden Der Zugverkehr ist voraussichtlich bis Dienstag, 2. November 6 Uhr früh, zwischen Warschauer Straße und Alexanderplatz unterbrochen. Btroffen sind die Linien S3, S5, S7 und S9. Die Linien verkehren wie folgt: S3: Erkner <> Warschauer Straße sowie Alexanderplatz <> Spandau, der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Erkner und Karlshorst angeboten werden, die zusätzlichen Züge zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof (Express-S3) verkehren nicht S5: Strausberg <> Lichtenberg, der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Hoppegarten/ Mahlsdorf und Wuhletal angeboten werden, die zusätzlichen Züge zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof verkehren nicht S7: Ahrensfelde <> Warschauer Straße sowie Zoologischer Garten <> Potsdam Hbf S75: Wartenberg <> Lichtenberg S9: Flughafen BER T1-2 <> Warschauer Straße sowie Alexanderplatz <> Spandau .. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Warschauer Straße und Alexanderplatz eingerichtet. .. Haltestellen des Ersatzverkehrs von Warschauer Straße nach Alexanderplatz: S-Bhf. Warschauer Straße: Warschauer Straße (Ersatzhaltestelle) S-Bhf. Ostbahnhof: Am Ostbahnhof, vor dem InterCity-Hotel (Ersatzhaltestelle) S-Bhf. Jannowitzbrücke: Alexanderstraße (Ersatzhaltestelle) Zusatzhalt: Grunerstraße Haltestelle „S+U Alexanderplatz/Grunerstraße" (Ersatzhaltestelle) Zusatzhalt: Spandauer Straße U-Bahnhof "Rotes Rathaus" (Ersatzhaltestelle) S-Bhf. Alexanderplatz: Karl-Liebknecht-Straße (Ersatzhaltestelle) Haltestellen des Ersatzverkehrs von Alexanderplatz nach Warschauer Straße: S-Bhf. Alexanderplatz: Karls-Liebknecht-Straße (Ersatzhaltestelle) Zusatzhalt: Alexanderstr. Pos 10, Haltestelle "U+S Alexanderplatz" (Ersatzhaltestelle) S-Bhf. Jannowitzbrücke: Holzmarktstraße (wie BVG-Buslinie 300) S-Bhf. Ostbahnhof: gegenüber vom Empfangsgebäude (Ersatzhaltestelle) S-Bhf. Warschauer Straße: Warschauer Straße (Ersatzhaltestelle) Zur weiträumigen Umfahrung nutzen Sie bitte: zwischen Lichtenberg <> Frankfurter Allee <> Alexanderplatz (<> Hauptbahnhof) die U-Bahnlinie U5 zwischen Ostkreuz <> Alexanderplatz (<> Friedrichstraße <> Hauptbahnhof <> Zoologischer Garten) die Züge des Regionalverkehrs (RE1, RE2, RE7 und RB14), die Linien RE1, RE7 und RB14 halten bis ca. 12:00 Uhr zusätzlich in Ostbahnhof zwischen Ostkreuz <> Westkreuz die Linien S41 und S42