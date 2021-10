Frank S. Pankow Montag, 04.10.2021 | 19:05 Uhr

Leider ein weiteres Beispiel für die völlige Verhältnislosigkeit des Tierschutzes in Deutschland und nicht zuletzt in Brandenburg: Mastfleischtiere leiden unerträgliche Qualen in Ställen (z.B. Fortsetzung der Kastenhaltung für Sauen) und auf Lebendtransporten bis Kasachstan und Nordafrika. Hundezüchter* kreieren bewusst Tiere, die ihr ganzes Leben lang Atembeschwerden haben werden, weil sie so "süß"/"lustig" aussehen. Menschen in Berlin und Brandenburg werden modische Winterjacken mit Pelzbesatz verkauft, der Tieren u.a. in Asien bei lebendigem Leib abgezogen wurde. Usw usf.

- Aber die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen ein paar Schlägen mit der Gerte bei einem Sportfest in Japan. Dieser Kontrast wäre zum Brüllen komisch - wenn er für all die ignorierten Wesen nicht so unendlich dramatisch und traurig wäre. Zwar publiziert u.a. der Tierschutzbund auch einige andere Probleme. Leider aber schaffen jene es nicht oft genug zu den Ermittlungsbehörden oder gar vor Gericht.