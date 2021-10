Als Wasserspringer gehörte er zur Weltspitze, als Synchronschwimmer fängt er bei Null an. Frithjof Seidel wagt mit 24 den Schritt von einem Leistungssport in den nächsten. Über Nasenklammern, Olympia und einen männlichen Vorreiter. Von Jonas Schützeberg

Für den Leistungssport hat er viel auf sich genommen und zurückgesteckt. In eine zweite Karriere zu starten und von vorn anzufangen, hat auch Überwindung gekostet: "Natürlich habe ich gezweifelt. Man muss schon verrückt sein, mein Studium läuft noch, was ich schneller beenden könnte", sagt der Berliner, "beim Training, wenn es richtig weh tut, da frage ich mich schon, warum tue ich mir das an. Aber wenn du dann wenige Wochen später besser bist, hat es sich gelohnt."

Seidel war erfolgreicher Wasserspringer, mehrmaliger deutscher Meister, hat an Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen. Mit 24 ist nun Schluss, die Angst sich zu verletzen wurde größer, sowie der Anschluss an die Weltspitze immer härter.

Elf mal in der Woche trainieren sie zusammen, jedes Mal in einer anderen Berliner Schwimmhalle. Synchronschwimmen hat keine große Lobby. Das Training an Land findet schon mal im Nebengang oder Abstellräumen der Hallen statt.

In einer zweiten Sportart zu einer EM oder WM zu fahren, ist schon reizvoll. Das treibt mich an.

Von Donnerstag bis Sonntag stehen die nationalen Sichtungen in Heidelberg an. Dort müssen sich Seidel und Zimmer beweisen. Ein Münchner Duo ist der Hauptkonkurrent. Sonst gibt es kaum deutsche Männer, die an Wettkämpfen teilnehmen.

"Für mich ist es einfach der Reiz am Sport und der Wille, immer besser zu werden und gute Leistungen zu erzielen", erklärt Seidel, während seine Augen strahlen und er fügt hinzu: "Ich will gute Wettkämpfe schwimmen. In einer zweiten Sportart zu einer EM oder WM zu fahren, ist schon reizvoll. Das treibt mich an."

Eine Reise geht zu Ende, die neue hat längst begonnen, für Frithjof Seidel, vielleicht bis hin zu den Olympischen Spielen - vom Sprungbrett unter die Wasseroberfläche.