Am 13. Spieltag in der Regionalliga Nordost hat Tennis Borussia Berlin einen Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC gefeiert. TeBe gewann bei den von Ex-Profi-Coach Ante Covic trainierten Herthanern mit 0:1 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Will Anderson Siakam in der 74. Minute.

Tasmania Berlin und die VSG Altglienicke trennten sich mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Lucas Bähr brachte Tasmania bereits in der 14. Minute in Führung und lange Zeit sah es so aus, als könnte das Team von Abu Njie die knappe Führung über die Zeit bringen. In der 90. Minute kam die VSG dann aber doch noch zum Ausgleich. Der Ex-Cottbuser Felix Brügmann erzielte mit seinem vierten Saisontor in der 90. Minute den wichtigen Treffer für seine Mannschaft.

In den weiteren beiden Begegnungen in der Regionalliga Nordost am Sonntag trennten sich die BSG Chemie Leipzig und der VfB Auerbach mit 1:1 (0:0), außerdem gewann Chemnitz mit 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger FC Eilenburg.