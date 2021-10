Reportage | Türkiyemspor damals und heute - "Wir haben damals Deutsche integriert"

In Kreuzberg haben türkische Migranten Ende der Siebzigerjahre Türkiyemspor gegründet. Seither mischt er mit im Hauptstadtfußball. Was ist Türkiyemspor heute – ein türkischer Verein oder ein Berliner Verein mit türkischer Geschichte? Von Helena Daehler

Coach Lars Mrosko steht im schwarzen Trainingsanzug in der Kabine der 1. Mannschaft von Türkiyemspor Berlin. Vor ihm auf den Bänken sitzen viele junge Spieler – auch aus der 2. Mannschaft, denn nicht wenige Stammspieler sind verletzt. Eigentlich weiß er, dass sie heute keine Chance gegen den starken Gegner haben: die Reinickendorfer Füchse. Es ist Pokalspiel, es geht also um alles oder nichts. Umso mehr versucht es Mrosko mit einer flammenden Motivationsrede: "Wir gehen heute raus und repräsentieren Türkiyemspor wie sie es noch nie erlebt haben. Mit Ehre, mit Stolz, mit Leidenschaft, mit Kampf!"

Türkiyemspor Berlin - Füchse Berlin Reinickendorf, Sportdirektor Lars Mrosko Türkiyemspor, 10.10. 2021 | Bild: Imago/Räppold, Koch

Auf den Besucherreihen im Kreuzberger Katzbachstadion finden sich knapp 150 Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor 30 Jahren hätten da noch Tausende gestanden, jubelnd und klatschend, Schulter an Schulter, mit roten türkischen Fahnen. Ende der 1980er-Jahre, als die Mannschaft Berlin-Pokal-Sieger wurde und nur knapp den Sprung in die 2. Liga verpasst hat, waren die erfolgreichsten Zeiten des BFC Türkiyemspor.

Autokorso der Fans, als Türkiyemspor am 12.8.1988 erstmals Berliner Pokalsieger wird. | Bild: dpa

Vom Fan zum Mitarbeiter

Einige wenige Fans von damals sind geblieben und mittlerweile Mitarbeiter im Verein. So wie Harald "Hacky" Aumeier, der als Junge in den 1980er-Jahren mit seinem Vater ins Stadion gekommen ist. Türkiyemspor sei damals schon besonders offen gewesen, sagt er: "Wir sind kein Verein wie andere Vereine, die eine bestimmte türkische Community wie zum Beispiel die Sozialdemokraten, die Kurden oder die Alewiten vertreten. Wir sind hier mit unterschiedlichem Background. Das ist natürlich auch nicht einfach." Heute ist "Hacky" an Spieltagen Stadionsprecher und Fotograf: Scherzhaft bezeichnet er sich auch als "Depp für Alles".

Homophobie Vorwürfe

Seit Ende der 1980er-Jahre ist das Katzbachstadion, oder Willy-Kressmann-Stadion wie es seit 2010 heißt, die Heimspielstätte des Vereins. Wer durch den Stadioneingang kommt, sieht ein großes Banner am Spielfeldrand: "Halt die Fresse – kein Platz für Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie!" Türkiyemspor wurde für das soziale Engagement mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Integrationspreis des DFB. Als es vor einigen Jahren zu einer Kooperation mit dem Lesben- und Schwulenverband kam, rumorte es aber. Nach Homophobie-Vorwürfen wurde die Kooperation auf Eis gelegt. "Es ist für beide Seiten eine schwierige Geschichte gewesen", erzählt Hacky. "Bei unseren schwulen Freunden gab es auch islamophobische Standpunkte, und bei uns im Verein haben auch nicht alle gesagt: Hurra, wir arbeiten jetzt mit Homosexuellen zusammen." Ob dieser Konflikt aufgearbeitet ist, ist schwer zu sagen. Ausgesessen ist er auf jeden Fall. Türkiyemspor ist nach wie vor Mitglied im Bündnis gegen Homophobie und ist auch auf der Website des Lesben und Schwulenverbandes verzeichnet.

"Wir sind ein Berliner Verein"

Über 40 Jahre schon gibt es Türkiyemspor. Mit dem deutsch-türkischen Anwerbeabkommen vom 30. Oktober 1961 kamen die ersten sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland. Viele von ihnen gingen nach Berlin, es war der Beginn der türkischen Community vor allem in Kreuzberg und ein paar Jahre später auch der Beginn von Türkiyemspor. Die Gründungsgeschichte, die ja auch eine Integrationsgeschichte war, habe bis heute eine große Strahlkraft, sagt Ecevit Ozman, der Sportliche Leiter. Ursprünglich sei es vordergründig darum gegangen, dass türkische Migranten Fußball spielen konnten. Weil Sport aber verbindet, habe sich die Integration von selbst ergeben. "Wir haben damals Deutsche integriert. Ganz früher in den 1980ern haben bei uns Deutsche gespielt, die haben noch nie in ihrem Leben vorher einen Türken gesehen. Die waren dann auch stolz und kommen heute noch zu unseren Spielen."



Von klassischer Integrationsarbeit will Ozman heute nicht mehr sprechen. "Man muss auch irgendwann vom Integrationsgedanken wegkommen und sagen: Wir sind ein Berliner Verein. Wir sind Berliner."

Sportliche Verbindungen in die Türkei

Auf dem Platz läuft es am heutigen Spieltag für die Männermannschaft entgegen allen Befürchtungen erstaunlich gut. Zweimal gehen sie sogar in Führung, verlieren dann aber doch noch in der letzten Minute der Nachspielzeit mit 3:4. gegen den starken Gegner. Dass bei der Männermannschaft derzeit viele mit türkischer Biografie dabei sind, ist für den Verein eher außergewöhnlich. Mittlerweile kommen die Spieler bei Türkiyemspor aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern. Es gäbe aber noch sportliche Verbindungen in die Türkei, sagt Ecevit Ozman, denn die besonders guten Spieler erhoffen sich den Sprung in die türkische Profiliga, so wie Ümit Karan das Ende der 1990er-Jahre geschafft hat: von Türkiyemspor über Galatasaray bis in die Nationalmannschaft.

Frauenmannschaft Türkiyemspor beim Spiel gegen RB Leipzig

Mehr Sichtbarkeit für Frauen im Fußball

Am gleichen Tag hat auch das Frauenteam von Türkiyemspor ein wichtiges Spiel. Sie stehen in der Regionalliga an der Spitze und spielen gegen RB Leipzig. Gegründet wurde die Frauenabteilung bereits 2004 von Murat Dogan, einem ehemaligen Spieler und Hacky Aumeier. Heute sind es fast 270 Spielerinnen – genau so viele wie bei den Jungs und den Männern.

Giovanna Krüger leitet zusammen mit Murat Dogan die Abteilung. Dick eingepackt in eine schwarze Türkiyemspor Jacke steht sie am Spielfeldrand und erzählt mit leuchtenden Augen, wie wichtig es für sie sei, dass man hier "einen Ort für Frauen im Sport geschaffen hat." Ein Meilenstein sei es auch, dass erfahrene Spielerinnen mittlerweile zu Türkiyemspor wechseln, etwa Aylin Yaren, eine der wohl besten und erfahrensten Spielerinnen im Team. Sie war in der türkischen und in der deutschen Jugend-Nationalmannschaft, hat mehrere Jahre in der 1. Bundesliga gespielt und ist als Freestylerin in der Szene bekannt.

Türkiyemspor schreibt Berliner Sportgeschichte

Mit dem Erfolg kommen auch die Fans. Das hat Türkiyemspor in der Vereinsgeschichte immer wieder erlebt. Noch immer hängen am Stadioneingang Schwarz-Weiß-Fotos, aufgenommen als Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer im Katzbachstadion gehofft haben, die Männer könnten den Aufstieg in die 2. Liga schaffen. Vergeblich.

Türkiyemspor Berlin 1988 - 1990

30 Jahre später könnte das den Frauen gelingen, glaubt auch Giovanna Krüger: "Es ist grad ein sehr guter Zeitpunkt. Es bewegt sich viel – im DFB, in Deutschland, in Europa, im Frauenfußball, in der Sichtbarkeit. Von daher sind wir genau zum richtigen Zeitpunkt am Start. Nicht nur des Erfolges wegen, nicht nur, um das Ego zu pushen, sondern wirklich um uns für die Rechte und die Sichtbarkeit der Frauen einzusetzen." Mehr als 40 Jahre nach der Gründung des Vereins ist die Frage "Wie viel Türkei steckt noch in Türkiyemspor?" falsch gestellt. Passender wäre: Wieviel Berlin steckt in Türkiyemspor? Denn der Verein hat Berliner Geschichte mitgeschrieben und will das in Zukunft weiter tun – vielleicht Ende der Saison schon mit der Frauenmannschaft.

BFC Türkiyemspor gegen die Reinickendorfer Füchse

