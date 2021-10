100 Prozent Entertainment und 100 Prozent Sport, das ist der Grundsatz der Wrestling-Schule in Neukölln. Hier trainieren Ahmed und Hussen Chaer, die Wrestling-Stars von morgen. Die beiden Brüder wissen, was es bedeutet, ein Champion zu sein. In ihrer 25-jährigen Wrestling-Karriere konnten sie sich schon mehrfach mit einem Champion-Gürtel schmücken und haben dafür mehr als nur Blut, Schweiß und Tränen gegeben.

Ein Leben, ausgerichtet auf den Wrestlingsport. "Für Wrestling musst du sehr viel opfern. Du kannst erstmal keine Beziehungen eingehen. Du bist 24 Stunden ein Wrestler", sagt Shaqiri, der bei den beiden Brüdern trainiert und in Neukölln von der ganz großen Karriere träumt. "Du musst jeden Tag ins Fitness-Studio und an deinem Wrestling-Charakter arbeiten", fügt er hinzu. Nur wer mit einem polarisierenden Charakter, durch Charme, eine besondere Brutalität oder Verrücktheit, die Zuschauer in die Halle lockt, habe eine Chance, ganz groß rauszukommen, sagt Shaqiri.

Erst seit 1995 gibt es in Deutschland die German Wrestling Federation (GWL), mitgegründet von Ahmed und Hussen Chaer und damit auch richtige Shows. Doch um als Wrestler davon zu leben, reicht das noch lange nicht. Trainer Ahmed Chaer, der unter dem Pseudonym "Dr. Perfect" dreizehn Championstitel gewonnen hat, berichtet von 15 D-Mark als erster Gage. "Wenn man sagt, man möchte Geld machen und deswegen Wrestler werden, ist Wrestling definitiv die falsche Adresse", so Ahmed Chaer. "Umso größer der Name ist, umso mehr Geld kannst du eben auch verdienen", fügt Bruder Hussen hinzu.

Wie man seinen Namen größer machen kann, lehren ebenfalls die Wrestling-Brüder in Neukölln: "Wir haben oft Promo-Training. Da bringen wir den Leuten bei, ihre Shows vor der Kamera zu hypen, damit die Leute ein Ticket kaufen", so Ahmed Chaer. Die beiden Brüder wissen, wovon sie reden, denn sie haben es geschafft, in dem hart umkämpften Sport Fuß zu fassen und mit Wrestling ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Aber auch neben den Shows haben Wrestler die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Durch die Verbindung von Sport und Entertainment könnten sie beispielsweise auch in Filmen als Stunt-Menschen gebucht zu werden.