71:66 nach Verlängerung in Ulm - Alba triumphiert im Kampfspiel

So 21.11.21 | 21:00 Uhr

Alba Berlin hat einen wichtigen Auswärtssieg in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Bei ratiopharm Ulm taten sich die Berliner lange Zeit schwer und entschieden das Spiel erst in einer heißen Schlussphase. Von Fabian Friedmann



Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga in einem spannenden und hart umkämpften Spiel bei ratiopharm Ulm einen wichtigen Auswärtserfolgt gefeiert. Das Team setzte sich mit 71:66 (63:63, 31:40) nach Verlängerung durch.



"Der Einsatz im zweiten Abschnitt war entscheidend“, sagte Alba-Trainer Israel Gonzalez bei Magenta Sport nach Spielschluss. "Sie haben heute den Spirit gezeigt, den es für so ein Spiel braucht."

Nach einer harten Woche mit zwei Auswärtsniederlagen in der Euroleague hatte Alba nicht gut in die Partie gefunden. Nach einigen Fehlversuchen und vielen Turnovers lagen die Berliner bereits nach fünf Minuten mit sieben Punkten (6:13) zurück. Die Gastgeber verteidigten besser und brachten mehr Intensität aufs Parkett, so dass Alba-Trainer Israel Gonzalez bereits früh gezwungen war, die erste Auszeit zu nehmen. Auf Ulmer Seite war es vor allem Center Cristiano Felicio, dem mit zahlreichen Rebounds, starken elf Punkten und einem krachenden Dunking die Anfangsphase gehörte. Dazu leistete sich Alba zu viele Ballverluste, so dass die Berliner nach dem ersten Viertel verdient mit 14:21 zurücklagen.

Alba zur Pause noch gut bedient

Im zweiten Viertel tat sich Alba weiter schwer. Die Gäste wirkten platt und kamen einfach nicht ran an die Ulmer. Die Schützen von außen, allen voran Marcus Eriksson, trafen ihre Würfe kaum. Entsprechend lag die Berliner Wurfquote Ende des zweiten Viertels bei unterirdischen 30 Prozent. Leistungsträger wie Maodo Lo fanden ebenso wenig in die Spur, obwohl Ulm seinerseits auch einen Gang zurückschaltete. Vorne fehlten Alba die einfachen Punkte, weil Ulm gut zurückarbeitete, und so kaum Fast-Breaks zuließ, wobei Alba am eigenen Brett zu viele Offensiv-Rebounds herschenkte. Die Berliner waren mit einem Neun-Punkte-Rückstand (31:40) zur Pause noch gut bedient.

Sikma und Eriksson führen Alba zum Sieg

Wesentlich engagierter kam Alba dann aus der Kabine. Angeführt vom starken Luke Sikma und einer besseren Verteidigung konnte Alba sukzessive den Abstand verkürzen. Ende des dritten Viertels war man auf zwei Punkte dran. Dennoch blieb es ein wildes, zerfahrenes Spiel und Alba tat sich weiterhin schwer in der Offensive. Doch die Berliner behielten die Nerven und gingen fünf Minuten vor Ende des Spiels erstmals in Führung (58:57) – auch weil Marcus Eriksson (Topscorer mit 20 Punkten) endlich seine Würfe von der Dreierlinie traf. Es blieb aber spannend, weil keinTeam sich entscheidend absetzen konnte und so ging es in die Overtime.

In den fünf Bonus-Minuten war Alba dann die abgezocktere Mannschaft und kam zu einem hart erkämpften, aber am Ende doch verdienten 71:66-Erfolg. Albas Power Forward Oscar da Silva erklärte nach der Partie bei Magenta Sport den Schlüssel zum Sieg: "Es war entscheidend für uns, dass wir die Bretter kontrollieren. Dieser Sieg war enorm wichtig für die Moral.“



Für Alba Berlin geht es bereits am kommenden Donnerstag weiter in der Euroleague. Dann ist Maccabi Electra Tel Aviv zu Gast in der Mercedes Benz-Arena. Sprungball ist um 20:30 Uhr.



Sendung: rbb24, 21.11.2021, 22 Uhr

Ergebnisse Basketball 1. Bundesliga, Männer

1. Bundesliga Frauen

2. Bundesliga Gruppe A, Männer

2. Bundesliga Gruppe B, Männer

2. Bundesliga Nord, Frauen

1. Regionalliga Nord, Männer

1. Regionalliga Nord, Frauen

2. Regionalliga Ost, Männer

2. Regionalliga Ost, Frauen

Europacup, Männer Freitag, 19.November Brose Bamberg - Telekom Baskets Bonn 80:100 Samstag, 20.November Löwen Braunschweig - MHP RIESEN Ludwigsburg 80:91 medi Bayreuth - Mitteldeutscher BC 100:68 EWE Baskets Oldenburg - Gießen 46ers 72:75 Crailsheim Merlins - Hamburg Towers 90:73 Sonntag, 21.November s.Oliver Würzburg - Skyliners Frankfurt -:- Chemnitz 99ers - MLP Academics Heidelberg -:- BG Göttingen - Bayern München -:- ratiopharm Ulm - ALBA Berlin -:- Pl Verein Sp Körbe Pkt 1. Telekom Baskets Bonn 8 680:642 12:4 2. Bayern München 7 578:528 10:4 3. Crailsheim Merlins 8 744:682 10:6 4. MHP RIESEN Ludwigsburg 8 642:622 10:6 5. Hamburg Towers 8 636:600 10:6 6. Brose Bamberg 9 738:764 10:8 7. BG Göttingen 6 450:459 8:4 8. ratiopharm Ulm 7 586:566 8:6 9. ALBA Berlin 7 593:525 8:6 10. MLP Academics Heidelberg 7 539:522 8:6 11. Chemnitz 99ers 7 555:561 8:6 12. medi Bayreuth 7 571:563 6:8 13. s.Oliver Würzburg 7 569:596 6:8 14. Gießen 46ers 8 619:648 6:10 15. Mitteldeutscher BC 8 692:750 6:10 16. Löwen Braunschweig 8 690:728 4:12 17. EWE Baskets Oldenburg 9 723:753 4:14 18. Skyliners Frankfurt 7 489:585 2:12 PL Platz SP Spiele PKT Punkte (ARD Text)

Samstag, 20.November Capitol Bascats Düsseldorf - Panthers Osnabrück 58:83 Herner TC - SV Halle 74:47 BC Pharmaserv Marburg - Eisvögel USC Freiburg 0:0 Sonntag, 21.November Rutronik Stars Keltern - Royals Saarlouis -:- Angels Nördlingen - TK Hannover -:- TSV 1880 Wasserburg - BG 74 Göttingen -:- Pl Verein Sp Körbe Pkt 1. Rheinland Lions 8 649:541 16 2. Panthers Osnabrück 9 694:622 14 3. Eisvögel USC Freiburg 9 651:595 13 4. TK Hannover 8 590:518 12 5. Herner TC 9 622:568 12 6. Rutronik Stars Keltern 8 627:595 10 7. Royals Saarlouis 8 577:581 8 8. BC Pharmaserv Marburg 8 452:484 7 9. Angels Nördlingen 8 550:569 6 10. BG 74 Göttingen 8 531:570 6 11. TSV 1880 Wasserburg 8 542:577 4 12. SV Halle 8 489:582 4 13. Capitol Bascats Düsseldorf 9 595:686 4 14. USC Heidelberg 8 509:590 0 PL Platz SP Spiele PKT Punkte (ARD Text)

Samstag, 20.November Tigers Tübingen - Rasta Vechta 79:74 VfL SparkassenStars Bochum - Artland Dragons abges. wiha Panthers Schwenningen - Science City Jena abges. VfL Kirchheim Knights - Römerstrom Gladiators Trier 71:65 ROSTOCK SEAWOLVES - Uni Baskets Paderborn 107:68 Itzehoe Eagels - Nürnberg Falcons BC 76:79 PS Karlsruhe Lions - Eisbären Bremerhaven abges. Bayer Giants Leverkusen - TEAM EHINGEN URSPRING 106:87 Pl Verein Sp Körbe Pkt 1. Science City Jena 9 823:719 16 2. ROSTOCK SEAWOLVES 10 879:772 16 3. Tigers Tübingen 9 763:679 14 4. VfL Kirchheim Knights 11 885:901 14 5. Bayer Giants Leverkusen 9 858:760 12 6. Römerstrom Gladiators Trier 11 927:860 12 7. Uni Baskets Paderborn 11 928:945 12 8. Eisbären Bremerhaven 9 856:787 10 9. Nürnberg Falcons BC 9 731:773 10 10. wiha Panthers Schwenningen 9 708:757 10 11. VfL SparkassenStars Bochum 9 750:760 8 12. Phoenix Hagen 10 815:806 8 13. Artland Dragons 9 753:756 6 14. PS Karlsruhe Lions 9 745:815 6 15. Rasta Vechta 11 859:926 6 16. Itzehoe Eagels 9 714:792 4 17. TEAM EHINGEN URSPRING 10 797:983 0 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 20.November SBB Baskets Wolmirstedt - TKS 49ers 68:77 LOK BERNAU - RheinStars Köln 95:77 ART Giants Düsseldorf - Dragons Rhöndorf 85:74 WWU Baskets Münster - Iserlohn Kangaroos 87:76 Sonntag, 21.November SC Rist Wedel - BSW Sixers -:- ETV Hamburg - EN Baskets Schwelm -:- Pl Verein Sp Körbe Pkt 1. WWU Baskets Münster 9 868:692 18 2. TKS 49ers 9 695:651 14 3. SC Rist Wedel 8 705:621 12 4. SBB Baskets Wolmirstedt 9 775:706 12 5. Iserlohn Kangaroos 8 677:634 10 6. BSW Sixers 8 633:611 10 7. ART Giants Düsseldorf 8 712:667 6 8. LOK BERNAU 9 709:730 6 9. Dragons Rhöndorf 9 645:772 6 10. EN Baskets Schwelm 8 642:675 4 11. RheinStars Köln 9 680:771 4 12. ETV Hamburg 8 597:808 0 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 20.November Young Dolphins Marburg - VfL AstroLadies Bochum 77:67 AVIDES Hurricanes - ChemCats Chemnitz 62:56 Panthers Academy Osnabrück - Alba Berlin 77:84 Sonntag, 21.November Eintracht Braunschweig - USV VIMODROM Baskets Jena -:- BBZ Opladen - TG Neuss Tigers -:- Pl Verein Sp Körbe Pkt 1. BBZ Opladen 8 548:422 14 2. Alba Berlin 9 701:549 14 3. AVIDES Hurricanes 9 676:572 14 4. Eintracht Braunschweig 8 550:430 12 5. ChemCats Chemnitz 9 561:571 12 6. TG Neuss Tigers 8 524:526 10 7. SC Rist Wedel 9 656:655 10 8. Bender Baskets Grünberg 9 515:700 6 9. USV VIMODROM Baskets Jena 8 539:621 4 10. Panthers Academy Osnabrück 9 612:635 4 11. Young Dolphins Marburg 9 561:690 4 12. VfL AstroLadies Bochum 9 577:649 0 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Freitag, 19.November TSV Neustadt temps Shooters - WSG Königs Wusterhausen 95:87 Samstag, 20.November SC Rasta Vechta - MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel 108:82 TSG Bergedorf - VfL Stade 51:79 Rot-Weiss Cuxhaven Baskets - TSG Westerstede 70:72 WSG Königs Wusterhausen - TuS Red Devils Bramsche 72:63 BBC Rendsburg Twisters - BG 2000 Berlin 92:79 Aschersleben Tigers BC - ASC 46 Göttingen 86:74 TSV Neustadt temps Shooters - SG Braunschweig 63:50 Pl Verein Sp Körbe Pkt 1. Aschersleben Tigers BC 9 719:650 14 2. SC Rasta Vechta 10 858:761 14 3. VfL Stade 10 786:710 14 4. TSG Westerstede 10 758:752 14 5. BG 2000 Berlin 10 770:640 12 6. ASC 46 Göttingen 9 703:675 10 7. TSV Neustadt temps Shooters 10 752:754 10 8. Rot-Weiss Cuxhaven Baskets 10 729:734 10 9. TSG Bergedorf 10 754:800 8 10. BBC Rendsburg Twisters 10 787:836 8 11. TuS Red Devils Bramsche 10 725:794 8 12. SG Braunschweig 10 701:723 6 13. WSG Königs Wusterhausen 9 655:715 4 14. MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel 9 640:793 4 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 20.November WSG 1981 Königs Wusterhausen - TuS Lichterfelde 58:72 SV Halle 2 - BG Zehlendorf 58:52 Sonntag, 21.November BBC Osnabrück - MTV/BG Wolfenbüttel abges. Samstag, 27.November TuS Lichterfelde - BBC Osnabrück -:- Weddinger Wiesel - MTV/BG Wolfenbüttel -:- Sonntag, 28.November BG Zehlendorf - ASC 46 Göttingen -:- Pl Verein Sp Körbe Pkt 1. SV Halle 2 5 307:305 8 2. TuS Lichterfelde 4 304:259 6 3. BBC Osnabrück 4 273:244 6 4. ASC 46 Göttingen 5 309:314 6 5. MTV/BG Wolfenbüttel 4 240:229 4 6. BG Zehlendorf 4 243:257 2 7. Weddinger Wiesel 4 221:256 2 8. WSG 1981 Königs Wusterhausen 6 340:373 2 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 20.November ALBA Berlin 2 - USV Halle Rhinos 86:87 SSC Südwest Berlin - SSV Einheit Weißenfels 92:61 Sonntag, 21.November BC Lions Moabit - SV Empor Berlin -:- BBC White Devils Cottbus - USV Potsdam -:- RSVE Teltow/Kleinm./Stahnsdorf - TuS Lichterfelde -:- Freibeuter 2010 - Tiergarten ISC 99 -:- Pl Verein Sp Körbe Pkt 1. ALBA Berlin 2 10 869:673 16 2. RedHawks Potsdam 9 708:581 14 3. SV Empor Berlin 8 709:608 12 4. Freibeuter 2010 9 656:601 12 5. USV Halle Rhinos 9 672:625 12 6. Tiergarten ISC 99 8 630:600 10 7. USV Potsdam 8 582:565 10 8. SSC Südwest Berlin 8 560:597 6 9. BBC White Devils Cottbus 8 510:671 6 10. RSVE Teltow/Kleinm./Stahnsdorf 7 534:594 4 11. BC Lions Moabit 9 652:706 4 12. TuS Lichterfelde 8 566:643 2 13. SSV Einheit Weißenfels 9 602:786 2 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 20.November Berlin Braves 2000 - Türkiyemspor Berlin 53:70 Samstag, 27.November Berlin Braves 2000 - TuS Neukölln -:- Sonntag, 28.November Türkiyemspor Berlin - VfB Hermsdorf -:- Samstag, 04.Dezember VfB Hermsdorf - Berlin Braves 2000 -:- Berlin Braves 2000 - Alba Berlin 2 -:- Sonntag, 05.Dezember Türkiyemspor Berlin - TuS Neukölln -:- Pl Verein Sp Körbe Pkt 1. TuS Neukölln 4 300:189 8 2. Türkiyemspor Berlin 3 187:163 4 3. Alba Berlin 2 3 148:191 2 4. VfB Hermsdorf 4 209:248 2 5. Berlin Braves 2000 4 186:239 2 PL Platz SP Spiele PKT Punkte