Alba Berlin hat in der Euroleague eine deutliche Heimpleite einstecken müssen. Am Donnerstagabend unterlag der Basketball-Bundesligist dem europäischen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul klar mit 63:90 (35:51). Für den deutschen Meister war es im neunten Spiel die sechste Niederlage.

Zunächst kamen die Berliner vor 5.266 Zuschauern in der heimischen Halle am Ostbahnhof gut in die Partie, insbesondere Neuzugang Oscar da Silva traf seine Würfe. Und sobald die Versuche ihr Ziel verfehlten, holten sich Albas Big Men um Ben Lammers regelmäßig die Offensiv-Rebounds. Zum Ende des ersten Viertels führten die Hausherren knapp mit 21:20. Es war ein Spiel auf Augenhöhe zwischen Alba und dem klar favorisierten Titelverteidiger aus Istanbul, der allerdings in der bisherigen Euroleague-Saison auch unter seinen Möglichkeiten blieb und im hinteren Tabellendrittel rangiert.

Im zweiten Viertel zog Anadolu dann davon. Das Team um den ehemaligen NBA-Spieler Tibor Pleiß drehte nun auf, traf fast jeden Wurf und hatte auch unter dem Korb die Hoheit. Kurz vor der Pause war der Rückstand auf 20 Punkte angewachsen (29:49). Alba gelangen in diesem Abschnitt nur zwölf Punkte.

In der zweiten Hälfte bot sich ein ähnliches Bild: Den Berlinern fehlten sowohl in der Defensive passende Lösungen für die hocheffziente Türken, als auch in der Offensive, in der insbesondere Jaleen Smith und Louis Olinde ihre Athletik nicht ausspielen konnten und unter ihren Möglichkeiten blieben (je zwei Punkte). Bester Berliner Werfer war am Ende Oscar da Silva mit 13 Punkten.