Giffey vor dem Spiel gegen Alba Berlin - "Am Ende wird das immer mein Verein sein"

04.11.21 | 17:48 Uhr

Im Sommer wechselte der damalige Alba-Kapitän Niels Giffey zum litauischen Basketball-Rekordmeister Zalgiris Kaunas. Mit dem neuen Klub trifft er am Freitag erstmals auf die Berliner. Von Shea Westhoff

Es ist eine bittersüße Geschichte, dass Alba Berlin in der Basketball-Euroleague auf den litauischen Rekordmeister Zalgiris Kaunas trifft. Am Freitagabend gibt es ein Wiedersehen mit Albas einstiger Identifikationsfigur, Niels Giffey. Mit ihm verbinden Verein und Anhang viele süße Erinnerungen, etwa zwei sensationelle Meisterschaften, die der Hauptstadt-Klub gemeinsam mit Giffey 2020 und 2021 feiern konnte. Und einen bitteren Nachgeschmack: Der gebürtige Berliner trägt am Freitag das gegnerische Trikot.

Giffey prägte das Alba-Spiel

"Das Spannendste für mich ist nicht der Fakt, dass ich gegen Alba spiele, sondern dass ich auf die Jungs und den Coaching-Staff treffe", sagt Giffey im Gespräch mit rbb|24. Er halte nach wie vor Kontakt zu den Ex-Mitspielern, vor allem zum US-Amerikaner Luke Sikma und Johannes Thiemann, den er außerdem aus der deutschen Nationalmannschaft kennt. Wenn Giffey am Freitag gegen Alba Berlin antritt, dann geht es auch gegen ein Spielsystem, das er in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt hat. Ein zügiges Spiel, schnelle Gegenangriffe, schnelles Umschaltspiel, das ist Basketball der Marke Alba Berlin. Entwickelt wurde diese auch durch Giffeys zuverlässige Punkte, seine Spielintelligenz und seine bissige Verteidigung. Bei den Albatrossen hat Giffey sich stets weiterentwickelt und war bekannt dafür, bei diesem Prozess immer auch seine Teamkollegen mizunehmen. Giffey wuchs heran zu einer Identifikationsfigur des Berliner Spitzensports, auch über den Basketball hinaus. Dennoch wollte er die neue Herausforderung, entschloss sich im Sommer zum Wechsel nach Litauen, für viele überraschend: Mit 30 Jahren immer noch im besten Basketballalter, zog es Giffey nicht in den Süden - nicht in die angesagten Basketball-Städte Mailand, Istanbul, Barcelona. Sondern in den Norden nach Kaunas, eine Stadt die hierzulande die wenigsten kennen.

Wir haben in Berlin ein festes Netzwerk von Freunden. Es war für uns schwer, das aufzugeben. Niels Giffey

Der deutsche Trainer ist mittlerweile entlassen

Giffey wirkt zufrieden mit der Entscheidung. Basketball sei in Litauen die "absolute Nummer-1-Sportart", sagt er. "Es ist super in die Kultur eingebettet." Der Klub Zalgiris sei tief verankert in der Stadt. Während er sich in der Metropole Berlin recht unbehelligt bewegen konnte, heiße es in Kaunas direkt: "Du bist doch der Niels von Zalgiris". Trotzdem bezeichnet er den Wechsel nach Litauen als "Challenge", als Herausforderung für sich und seine Partnerin. "Wir haben in Berlin ein festes Netzwerk von Freunden. Es war für uns schwer, das aufzugeben."

Auch seine Rolle bei Zalgiris muss er noch finden. Insbesondere der damalige Trainer Martin Schiller hatte sich für die Verpflichtung des deutschen Small Forwards stark gemacht. Doch Schiller ist mittlerweile entlassen worden, trotz eines Top-Saisonstarts in der litauischen Liga. Die beiden Auftaktniederlagen in der Euroleague waren zu viel für den Vorstand des ambitionierten litauischen Rekordmeisters. Seine aktuelle Rolle beschreibt Giffey als "variabel", mal spielt er auf der Drei, als Flügelspieler, mal auf der Vier, mit mehr Spielanteilen unterm Korb. Sportlich betrachtet ist die Partie Zalgiris gegen Alba eine Krisen-Partie, der aktuell Letzte der Euroleague, Zalgiris, gegen den Vorletzten, Alba Berlin.

Giffey: Israel Gonzalez ist der Richtige

Der deutsche Hauptstadt-Verein befindet sich ebenfalls in der Findungsphase. Nach dem Fortgang mehrerer zentraler Spieler sowie Trainer-Lichtgestalt Aito, muss der amtierende Meister unter dem neuen Coach Israel Gonzalez noch zu einer probaten Spielidee finden. Giffey hält Gonzalez dabei für die richtige Besetzung des Cheftrainer-Postens. "Das zeigt eine Kontinuität in der Arbeit, besonders in der Idee, wie Alba Basketball spielen möchte", sagt er. "Das ist fast das Wichtigste. Ich glaube, Israel wird da viele Ideen, die ihn selbst als Coach geprägt haben, von Aito mitnehmen und wird ein ähnliches System und einen ähnlichen Umgang mit Leuten fahren." Das Alba-System, das Giffey nach wie vor kennt. Ob er sich eine Rückkehr dorthin vorstellen könne? Giffey schmunzelt, lässt eine Pause. Dann bestätigt er: "Vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall." Sofern sich eine Situation ergäbe, in der es für beide Seiten passe. Er fügt hinzu: "Am Ende wird das immer mein Verein sein."

