Alba Berlin ist souverän in das Halbfinale des deutschen Basketball-Pokals eingezogen. Der Vorjahresfinalist gewann in der Runde der letzten Acht am Samstagabend bei medi Bayreuth deutlich mit 84:57 (47:25) und kämpft damit beim Top Four am 19. und 20. Februar 2022 erneut um den Titel. Beste Werfer bei Alba waren Oscar da Silva mit 17 und Louis Olinde mit 15 Punkten.