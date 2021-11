Regionalliga Nordost - Ein Remis bei Energie Cottbus gegen Hertha und acht Tore bei Lichtenberg 47

Sa 20.11.21 | 16:37 Uhr

Bild: IMAGO / Fotostand

Die Fußballer von Energie Cottbus und Hertha BSC II haben sich am 18. Spieltag der Regionalliga Nordost mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Nach einer turbulenten Woche inklusiver zahlreicher Corona-Verdachtsfälle, die sich glücklicherweise schlussendlich allesamt als falsch erwiesen, empfing Energie Cottbus am Samstag die zweite Mannschaft von Hertha. Zwar ohne Corona-Fall, aber dennoch stark von Ausfällen gebeutelt und ersatzgeschwächt gerieten die Cottbusser in der 23. Minute durch einen Treffer von Herthas Marten Winkler erstmals in Rückstand. Aber die Gastgeber reagierten gut und glichen das Spiel in der 28. Minuten durch Maximilian Pronichev schnell wieder aus.

In der zweiten Hälfte bot sich dann ein ähnliches Bild: Wieder waren es die Berliner, die in der 52. Minute durch Ali Abu-Alfa in Führung gingen, wieder reagiert Cottbus gut und wieder stand es nach Nikos Zografakis Treffer zum 2:2 wenige Minuten später unentschieden. In der Folge entwickelte sich ein intensives und emotionales Spiel, in dem die Gastgeber ihren Verletzungssorgen zum Trotz allen voran in den Schlussminuten auf den Siegtreffer drängten. Dieser fiel allerdings nicht mehr, sodass den Cottbussern ihr vierter Sieg in Serie verwehrt blieb.

Acht Tore im Spiel von Lichtenberg 47

Zwar ebenfalls keinen Sieger, dafür aber gleich acht Tore gab es beim 4:4 im spektakulären Gastspiel von Lichtenberg 47 beim sächsischen FC Eilenburg. Nach einem 1:1 zur Halbzeitpause gingen die Lichtenberger in den Minuten 68 und 74 durch Marcel Bremer und Tarik Gözüsirin mit 3:1 in Führung. Mit einem Doppelschlag glichen jedoch auch die im Abstiegskampf geforderten Eilenburger das Spiel schnell wieder aus. In der 88. Minute brachte abermals Gözüsirin Lichtenberg erneut in Führung, ehe Branden Stelmak in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Spiel abermals ausglich und Eilenburg einen Punkt rettete. Deutlich unspektakulärer, weil nicht ansatzweise so torreich verlief das Gastspiel von Tasmania beim ZFC Meuselwitz. Die Berliner blieben bei einer 0:1-Niederlage gegen ihren direkten Tabellennachbarn auch im fünften Spiel in Serie sieglos und dazu im vierten Regionalligaspiel in Folge ohne eigenen Treffer.





