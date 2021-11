Rund 20 Fußballfans haben sich an einem grauen Samstag im November um Stephan Lahrem herum versammelt. Die Gruppe hat sich unmittelbar vor der Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark versammelt, dem historischen Berliner Stadion, in dem zurzeit der Fußball-Drittligist Viktoria Berlin seine Heimspiele austrägt.

Es soll um Begegnungen zwischen homosexuellen und heterosexuellen Menschen gehen bei den "Respect Gaymes", die am Samstag in Berlin stattfinden. Die Organisatoren erleben ausgerechnet in der Corona-Zeit eine Neubelebung des Events.

Für seine politische Bildungsarbeit für Fußballfans ist der Verein am Montag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit dem Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet worden. Mit dieser Auszeichnung will der DFB vor allem solche Initiativen würdigen, die einen Beitrag zur Stärkung der Zivilgesellschaft und zum Schutz von Minderheiten leisten.

Es handelt sich um die nach dem jüdischen Verleger benannte Rudolf-Mosse-Straße. Bevor sie unter den Trümmern des Zweiten Weltkriegs völlig vergraben wurde, verlief sie vom nördlichen Innenstadtring einige hundert Meter bis zu den Häuserzeilen der Sonnenburger Straße im Prenzlauer Berg. Würde die Straße heute noch existieren, so würde sie das Stadion am Jahn-Sportpark und die Max-Schmeling-Halle miteinander verbinden – deren Namen dem berühmten Turnvater und Boxer gewidmet sind. Aber wer erinnert sich heute noch an Rudolf Mosse?

Die Dankbarkeit Berlins hielt 15 Jahre. "Nach 1935 tilgten die Nationalsozialisten alle jüdischen Straßennamen aus dem Berliner Stadtbild", erzählt Lahrem. Dann kam der Krieg, die Trümmer. Die Straße und ihr Name gerieten in Vergessenheit.

Es sei eigentlich "ein Skandal”, sagt Stephan Lahrem den Zuhörern, dass im Sportpark eine Halle nach Max Schmeling benannt worden ist - dem legendären Boxer, der heute aber auch im Ruch steht, "Hitlers nützliches Idol" für Propaganda-Zwecke gewesen zu sein. Und daneben ein Sportpark, der nach Friedrich Ludwig Jahn benannt wurde, "einem nationalistischen Sportlehrer", wie Lahrem sagt.

Nichts erinnere hier dagegen mehr an Rudolf Mosse, dem "jüdischen Zeitungsverleger, der Teile seines Vermögens der Stadt gestiftet hat". Damit der Name Rudolf Mosse nicht in Vergessenheit gerät, will Gesellschaftsspiele im nächsten Jahr am Sportpark den Mosse-Pokal für Fußballer veranstalten.

Der Verein sehe den Julius-Hirsch-Preis als Ansporn, weiterzumachen und neue Projekte in Angriff zu nehmen, sagt Peter Dittmann von Gesellschaftsspiele e.V. "Wir wollen einen anderen Fußball, wir wollen einen besseren Fußball, wir wollen einen solidarischeren, inklusiveren, Fußball", sagt er. Das Bewusstsein für die Geschichte zu schärfen, dürfte dafür ein guter Ansatz sein.