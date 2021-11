Die Berliner BMX-Freestylerin Lara Lessmann hat am Sonntag bei den Europameisterschaften in Moskau die Silbermedaille gewonnen. Im Finale erkämpfte sich die 21-Jährige im Finale 84,33 Punkte und erreichte damit den zweiten Rang hinter der der WM-Zweiten Nikita Ducarroz (93,0 Punkte) aus der Schweiz. Die Bronzemedaille ging an die Spanierin Teresa Fernandez.

Im ersten Lauf zeigte Lessmann zahlreiche Tricks und steigerte sich im Vergleich zur Qualifikation um dreizehn Punkte. Die Berlinerin hatte in diesem Jahr viel Pech. Bei den Weltmeisterschaften in Frankreich stürzte sie im Training und brach sich fünf Wochen vor dem Saisonhöhepunkt, den Olympischen Spielen in Tokio, das Schlüsselbein. Mit eiserner Disziplin und viel Trainingsfleiß kämpfte sie sich zurück und wurde bei den Spielen in Tokio Sechste. "Ich hatte trotzdem viel Spaß, konnte alles zeigen, was geht", sagte sie in Japan.



Dass die Berliner BMX-Freestylerin mehr als drei Monate nach Tokio bei der EM noch einmal nach Edelmetall greifen konnte, lässt sie die Saison versöhnlich abschließen und zeigt, welche Klasse sie hat. "Lara hat eine großartige Performance geliefert", sagte Jens Werner, Coach beim Bund Deutscher Radfahrer und Projketmanager beim Mellowpark Berlin. Mit diesem Titel erhoffen sowohl Lessmann als auch Werner mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für den BMX-Sport in Deutschland.