Das Duell gegen den ewigen Rivalen vom Bodensee findet am 22. Dezember in Ulm statt. "Wer den Pokal gewinnen will, kommt eben an Teams wie Frankfurt oder Friedrichshafen nicht vorbei", bemerkte der französische BR-Volley-Coach. Im Viertelfinale hatten die Berliner den Titelverteidiger United Volleys Frankfurt mit 3:1(26:24, 25:20, 21:25, 29:27) in einer zweistündigen Partie aus dem Wettbewerb geworfen.

Für die kommenden Aufgaben in der Liga und im Pokal haben sich die BR Volleys im Mittelblock verstärkt. Mit Georg Klein hat der Volleyball-Meister auf die personelle Notlage auf dieser Position reagiert. Der 30-Jährige hatte seine Karriere bei den BR Volleys nach der Saison 2019/20 beendet. Zumindest bis zum Jahresende soll er den fehlenden Anton Brehme ersetzen. Klein sei laut Geschäftsführer Kate Niroomand "in einem guten körperlichen Zustand".