Lina arbeitet in Afghanistan als Judo-Lehrerin. Nach der Machtübernahme der Taliban in ihrem Heimatland muss sie fliehen. Bekannte aus dem Judo in Deutschland helfen ihr bei der Flucht. Über den Sport fasst sie jetzt in Brandenburg Fuß.

An einer von ihrer gegründeten Schule arbeitete sie mit Kindern, Weisen und Überlebenden von Terroranschlägen, brachte ihnen den Kampfsport näher. Als Aktivistin setzte sie sich zudem für Frauenrechte in ihrem Heimatland ein. Als die Taliban kurz vor der Machtübernahme stehen, bekommt sie Angst um ihr Leben. Sie möchte das Land verlassen und wendet sich an einen befreundeten Judo-Trainer in Bayern. Gemeinsam mit anderen Helferinnen und Helfern gelingt es ihm, für Lina einen Flug nach Deutschland zu organisieren. Sie darf als Ortskraft mit einer Bundeswehrmaschine ausreisen und kommt in der Erstaufnahmeeinrichtung in Duberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) unter.

Fast drei Monate ist es mittlerweile her, dass die Taliban in Afghanistan die Macht übernahmen. Afghaninnen und Afghanen versuchen, mit ihren Familien das Land zu verlassen. Unter ihnen ist Judo-Trainerin Lina* aus Kabul, sie kann entkommen.

"Seitdem ich in Deutschland bin, bin ich natürlich sehr traurig, wenn ich an meine Schülerinnen und Schüler denke, an meine Arbeit und an die Lage in meinem Heimatland", sagt Lina an einem windigen, ungemütlichen Oktobertag. "Aber ich bin auch sehr froh, da zu sein." Sie wolle in Deutschland ein neues Leben beginnen – und wieder an einer Judo-Schule arbeiten.

Benjamin Golze möchte ihr dabei helfen. Golze ist selbst Judo-Trainer in Spremberg. Er hat nach Linas Ankuft in Duberlug-Kirchhain sofort Kontakt zu ihr aufgenommen. Golze weiß, dass die Flucht der Frau aus ihrem Heimatland nach der Machtübernahme der Taliban alternativlos war. "Sie ist mit ihrem Engagement in Afghanistan und ihrem Willen zur Veränderung für die Taliban ein Dorn im Auge. Wir wüssten nicht, ob sie heute noch leben würde", sagt Golze, der unter anderem über den deutschen Judo-Verband, der Linas Flucht ebenfalls unterstützte, von der Ankunft Linas im Süden Brandenburgs erfuhr.