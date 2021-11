Union Berlin vor Partie in Köln - Zurück in die Erfolgsspur

Bild: IMAGO / Jan Huebner

06.11.21 | 18:01 Uhr

Zwei Niederlagen in Folge, das ist der 1.FC Union gar nicht mehr gewohnt. Nach den Pleiten gegen Bayern und Rotterdam wollen die Köpenicker wieder jubeln. Doch auf der Kölner Seite wartet ein alter Bekannter, der Union nur zu gerne ärgern möchte. Von Jakob Rüger

Das Personal

Trainer Urs Fischer muss nur auf einen einzigen Spieler in Köln verzichten, der ist aber wichtig für das Spiel der Köpenicker. Max Kruse plagte sich zuletzt mit Oberschenkelproblemen. Sein Einsatz gegen den FC kommt noch zu früh, doch spätestens zum Derby soll Unions Freigeist wieder einsatzbereit sein. Nach dem Europa-Conference-League-Spiel gegen Rotterdam (1:2) am Donnerstag wird Urs Fischer rotieren. Stürmer Taiwo Awoniyi wird in der Startelf zurückerwartet. Innenverteidiger Timo Baumgartl könnte ins Team rücken und Rechtsverteidiger Christopher Trimmel könnte mit dem Einsatz von Julian Ryerson eine wohlverdiente Pause erhalten. Es fehlen: Max Kruse (Oberschenkelprobleme)

Die Form

Der 1.FC Union tanzt weiter auf drei Hochzeiten, angesichts der Belastung erwartete und erhoffte sich die Konkurrenz eine Schwächephase der Köpenicker. Doch genau die kam bislang noch nicht. Nach jeder Niederlage im internationalen Wettbewerb konnte Union anschließend in der Liga zurückschlagen. Diese Konstanz ist eine Stärke von Urs Fischers Mannschaft, die nun auch gegen Köln wieder gefordert ist. "Der Akku ist wieder voll", versichert Fischer vor dem Spiel. "Uns hilft außerdem, dass wir nicht zu sehr in die Zukunft schauen, sondern immer nur von Spiel zu Spiel." Ein extremer Fokus auf die Gegner und eine gute Vorbereitung auf die Gegner haben den Eisernen bislang geholfen. Dortmund und die Bayern, das sind die einzigen beiden Bundesligamannschaften, die den 1.FC Union bislang bezwingen konnten. Das soll auch am Sonntag so bleiben.

Der Gegner

Steffen Baumgart ist ein absoluter Glücksfall für den 1.FC Köln. Er hat den Domstädtern neues Leben eingehaucht und ihnen einen neuen Fußball verpasst. "Der 1. FC Köln ist sehr konstant unterwegs", warnt Urs Fischer. "Sie spielen mit einer hohen Intensität und betreiben viel Aufwand, haben stets den Blick nach vorn. „Baumi“ hat das sehr gut hinbekommen." Die Kölner sind wie Union sehr viel unterwegs und gehören zu laufstärksten Teams der Liga. Baumgart-Fußball bedeutet immer auch Spektakel mit vielen Toren auf beiden Seiten. Urs Fischer fordert deshalb: "Wir müssen von der ersten Minute voll da sein." Richtig enttäuscht hat der FC bislang nur bei der 0:5 Klatsche in Hoffenheim. Baumgart hat es geschafft in Köln eine Euphorie zu entfachen, die auch der 1.FC Union zu spüren bekommen wird. "Union steht nicht ohne Grund so weit vorne auf Platz sechs", so Baumgart. "Die Mannschaft spielt sehr kompakt und ist aggressiv beim Mann. Man bekommt nur wenige Torchancen gegen Union." Es treffen sich also zwei Teams auf Augenhöhe. Mit einem Sieg könnte Union wieder auf einen Europapokalplatz klettern. Gewinnen die Kölner, können sie zu Union in der Tabelle aufschließen.

Unioner im Fokus

Er war der Pechvogel des Tages: Andreas Luthe sorgte mit seinem folgenschweren Patzer für die Heimniederlage gegen Rotterdam. "Er wird nicht so gut geschlafen haben", kommentierte Urs Fischer den Fehler seiner Nummer 1. "Aber weiter geht’s. Luthe ist erfahren genug, um das abzuhaken." Der 1.FC Union braucht weiterhin einen Andreas Luthe in Topform. Er hat in seinem zweiten Jahr seinen Status als unumstrittene Nummer 1 untermauert. Gegen Rotterdam unterlief Luthe der erste folgenschwere Fehler der Saison. Er ist kein herausragender Torhüter, leistet sich aber eigentlich so gut wie keine Fehler.

Besonderheiten

Die Mitgliedsnummer 72 beim 1.FC Union trägt den Namen: Steffen Baumgart. Noch heute ist Kölns Trainer eng mit den Eisernen verbunden. Baumgart trägt Union im Herzen. "Ich bin immer noch Unioner und werde es immer bleiben", hat Baumgart einmal gesagt, doch die besondere Beziehung spielt im Stadion keine Rolle mehr. Mit dem Anpfiff wird der 49-Jährige wieder in kurzem Shirt die Seitenlinie auf und ab rennen. Da kann Urs Fischer nicht mithalten. "Da hätte ich vorher noch einmal trainieren sollen", sagt Unions Trainer mit einem breiten Grinsen. "Der eine Trainer verhält sich so und der andere so. Bei Baumgart ist eine Ehrlichkeit dahinter und dann macht es Spaß zuzuschauen. Ich bin da etwas anders und funktioniere anders." Köln gegen Union, dass ist auch das Duell zweier ehrgeiziger aber charakterlich unterschiedlicher Trainertypen. Baumgart und Fischer schätzen sich, doch mit dem Anpfiff zählt für beide nur noch der Sieg.

Sendung: rbb UM6, 06.11.2021, 18 Uhr