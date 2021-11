Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss länger auf Rückraumspieler Nils Lichtlein verzichten. Wie der Klub am Montag mitteilte, zog sich der 19-Jährige am vergangenen Samstag im Spiel gegen den SC Magdeburg (29:33) einen dreifachen Außenbandriss sowie einen Innenbandriss im oberen Sprunggelenk zu. Lichtlein, der ohne gegnerisches Einwirken umgeknickt war, wird den Füchsen bis nach der Winterpause fehlen.

Füchse-Trainer Jaron Siewert sprach von einem "herben Rückschlag". In dieser Saison gelangen dem Shootingstar bislang sieben Bundesligatreffer. Für Lichtlein rücken mit Max Beneke und Robin Heinis nun zwei A-Jugend-Spieler in den Berliner Profikader auf. Für die Berliner steht bereits am Dienstag (20:45 Uhr) das nächste Spiel in der European League bei Wisla Plock an.