Der Berliner Fußballverband kann auf etwas mehr als 1.000 Schiedsrichter zurückgreifen. Damit die auf den Plätzen der Hauptstadt zukünftig weniger Gewalt erfahren, hat der BFV nun seine Kampagne "Sprache ist Gewalt - Zeig Respekt!" in eine zweite Runde geschickt. Nach dem Fokus auf sexistische und diskriminierende Verbalattacken gegenüber Mädchen und Frauen werden nun die Unparteiischen in den Mittelpunkt gerückt. In einem Videospot [berliner-fussball.de] kommt es dabei zu einem Rollentausch. So treffen elf Schiedsrichter auf einen Spieler, wobei die Referees in beleidigendem Ton verlauten lassen, was sie vom Spieler halten - in jeder Hinsicht.