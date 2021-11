Der Berliner AK hat sich im Berliner Fußball-Landespokal den letzten freien Platz im Viertelfinale gesichert. Der Regionalliga-Spitzenreiter gewann am Dienstagabend die Achtelfinalpartie bei den Reinickendorfer Füchsen aus der sechstklassigen Berlin-Liga mit 2:0 (1:0). Abu Bakarr Kargbo brachte den BAK in der 40. Minute in Führung, Joel Richter gelang das Tor zum 2:0-Endstand in der Nachspielzeit.