Energie Cottbus kann wie geplant am Samstag gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC spielen. Alle möglichen Corona-Verdachtsfälle konnten am Freitagvormittag ausgeschlossen werden. Grund zur Entwarnung gibt es aber trotzdem nicht. Von Andreas Friebel

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz ist echt nicht zu beneiden. Mit nur noch lediglich acht Profis musste er in dieser Woche trainieren. Der Rest ist entweder verletzt oder krank. "Ich trainiere mit dem was da ist. Für Samstag elf Profis zusammenzubekommen, wird aber wirklich schwer", so der Trainer gegenüber rbb|24.

Zu den Langzeitverletzten Joshua Putze, Shawn Kauter und Jan Koch kamen in dieser Woche noch vier Spieler mit grippeähnlichen Symptomen dazu. Weshalb sich die Lausitzer entschlossen, sicherheitshalber Corona-PCR-Tests zu machen. Die zeigten am Freitagvormittag aber keine Auffälligkeiten. Eine coronabedingte Absage des Hertha-Spieles ist also vom Tisch.

Wer gegen die Berliner aber auf welcher Position spielen soll, weiß Wollitz noch nicht so richtig. Fakt ist: Alle die gesund sind, müssen Samstag ran. "Und da muss wahrscheinlich auch mal ein Stürmer als Innenverteidiger aushelfen, weil ich keine Spieler mehr habe." Aufgefüllt wird die Notelf dabei von U19-Spielern aus dem eigenen Nachwuchs.