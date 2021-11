Dann beginnt der Teil der Geschichte, der sich Fortunas Planung entzog. Bei der Regionalliga-Partie Ende Oktober zwischen Fortunas Stadtteilrivalen SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus (2:0) sei ein Mitarbeiter der Babelsberger Geschäftsstelle mit Faustschlägen attakiert worden, vermutlich von einem Energie-Angänger - die Cottbuser Polizei informierte darüber. Das wäre ein weiteres dunkles Kapitel in der seit Jahren kultivierten Rivalität der beiden Brandenburger Traditionsvereine.

Am Donnerstag, zwei Tage nachdem Fortuna Babelsberg grünes Licht fürs Sicherheitskonzept erhalten hatte, trafen sich die Entscheider des Landesverbands mit der Polizei und dem Fortuna-Vorstand nochmals, um neu zu überlegen: Was, wenn Anhänger des Regionalligisten SV Babelsberg 03 auf die Idee kommen, eine Rache-Aktion gegen die zur Fortuna angereisten Energie-Fans planen? Könne man für die Sicherheit der Gäste unter diesen Voraussetzungen noch garantieren?

Hinzu kam: Bei Babelsberg 03 gab es mehrere Corona-Fälle - das für den 5. November angesetzte Regionalliga-Spiel gegen den FC Eilenburg war bereits abgesagt worden. Es bestand also die Möglichkeit, dass zusätzlich das Pokal-Auswärtsspiel des Lokalrivalen bei Grün-Weiß Ahrensfelde ausgesetzt würde (was sich nach heutigem Kenntnisstand nicht bewahrheitete). In diesem Fall, so die Bedenkenträger, würden sich die Fans des SV Babelsberg 03 zeitgleich mit den Energie-Anhängern in Potsdam aufhalten. Riskant.