Seit drei Spielen hat Hertha BSC in der Bundesliga nicht mehr gegen den Stadtrivalen Union Berlin verloren. Aber nicht nur deshalb sieht Hertha sich gut gerüstet für das Derby in Köpenick. Von Astrid Kretschmer

Auch wenn Meisterschaften in der Defensive gewonnen werden, Spiele werden durch die Offensive gewonnen. Und Derbys - Kampfspiele hin oder her - erst recht. In der Abwehr steht Hertha mittlerweile ganz gut da, in der Offensive wird man bei den Blau-Weißen versuchen, den ein oder anderen Konter besser zu fahren, daraus Tore zu machen, und nicht alles auf Marco Richter abzustellen. Stürmer Stevan Jovetic kann dabei den Unterschied machen - möglichst wieder mit einem Traumtor wie zuletzt gegen Bayer Leverkusen.

Der Stürmer wurde am Donnerstag nach einem negativen Corona-Test aus Montenegro zurück in Berlin erwartet. Er war in der Vorwoche trotz Impfung bei seinem Nationalteam positiv getestet worden. "Mit ihm war das offensive Spiel besser, das hat man deutlich gesehen", lobt Trainer Pal Dardai auf der Pressekonferenz. Das mache "schon einen Unterschied, auch in der Spielweise und würde auch gegen Union klappen". Dardai will erst am Samstag über die Aufstellung entscheiden, er habe aber die Qual der Wahl. Im Angriff könnten auch Davie Selke (guter Anlauf, nervt jede Abwehr), Krzystof Piatek (torgefährlich, mit zwei Treffern bester Torschütze in Bundesliga-Derbys) und Ishak Belfodil ("hat richtig gut trainiert", so Dardai) auflaufen. Herthas Trainer überlegt sogar im 4-4-2 System zu spielen, also mit zwei Stürmern.