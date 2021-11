"Wir sagen jetzt nicht, wir sind haushoher Favorit", stellt Mittelfeldspieler Grischa Prömel im Gespräch mit dem rbb vor dem Derby klar. "Wir gehen aber schon selbstbewusst in das Spiel rein. Wir wissen, dass jede Mannschaft gegen uns Probleme hat, wenn wir unser Spiel spielen." Mentalität, Organisation und schnelles Umschalten, das macht den 1.FC Union in dieser Saison aus. Für Erfolgs-Trainer Urs Fischer kommt es im Derby auf die Kleinigkeiten an, wie "ein ruhender Ball, der letzte Pass, der konsequente Weg in den Strafraum".

Nur ein paar Minuten fehlten dem 1. FC Union, um mit einem Sieg im letzten Spiel in Köln auf einen Champions-League-Platz zu klettern. Der späte Ausgleich durch Anthony Modeste verhinderte das. Doch allein die Möglichkeit zeigt: Die Dreifachbelastung aus Pokal, Liga und Europa stecken die Köpenicker erstaunlich gut weg. Die letzten fünf Bundesliga-Niederlagen haben die Eisernen ausnahmslos gegen Topteams kassiert. Diese Saison wurde nur gegen Tabellenführer Bayern und beim damaligen Tabellendritten in Dortmund verloren.

Seit drei Spielen hat Hertha BSC in der Bundesliga nicht mehr gegen den Stadtrivalen Union Berlin verloren. Aber nicht nur deshalb sieht Hertha sich gut gerüstet für das Derby in Köpenick. Von Astrid Kretschmer

Max Kruse ist bereit für das Derby. Ohne den kreativen Offensivspieler blieb der 1.FC Union dreimal in Folge ohne Sieg. Nach seinen Oberschenkelproblemen hat der Stürmer die Länderspielpause genutzt, um sich fit zu machen. "Ich habe die Qual der Wahl", sagt Trainer Urs Fischer, der mit den Leistungen seiner Offensivspieler zuletzt sehr zufrieden war. "Es gibt auch Unterschiede in der Spielweise der Jungs. Während Sheraldo Becker zum Beispiel über seine Geschwindigkeit gefährlich werden kann, ist Max Kruse eher jemand, der Situationen kreieren kann. Ich kann mich entsprechend entscheiden."

Nur ein einziges Team hat es in den letzten 26 Heimspielen geschafft, den 1.FC Union zu bezwingen - die Bayern. Gerade in den Heimspielen können die Eisernen dank ihrer Fans eine Wucht entfalten. "Alle Mannschaften, die schon hier gespielt haben, wissen, dass es nicht einfach ist, hier zu spielen", so Grischa Prömel. "Die Fans peitschen uns nach vorne, und dass wir daraus Kraft schöpfen, ist sicherlich auch jedem bewusst." Auch Hertha BSC hat diese Heimstärke zu spüren bekommen. Beim ersten Hauptstadtderby der Bundesligageschichte zwischen den Köpenickern und den Charlottenburgern siegte Union mit 1:0.

Die letzten drei Derbys mussten pandemiebedingt vor leeren Rängen stattfinden. Nun sind 22.012 Zuschauer für das Spiel gegen Hertha zugelassen. Es gilt die 2G-Regelung (Geimpft oder Genesen) und der Verein hat aufgerufen, dass sich die Besucher vorher freiwillig testen. Ein ausverkauftes, enges Stadion, dazu keine Maskenpflicht am Platz, da schütteln viele in Berlin bei steigenden Corona-Zahlen mit dem Kopf. "Wir halten uns an die Vorgaben", so Unions Trainer Fischer. "Es liegt nicht an mir zu sagen, ob das gut oder falsch ist, dafür sind andere Leute zuständig und die entscheiden." Die Eisernen haben aufgerufen, möglichst früh am Stadion zu erscheinen. Damit alle auch mit Anpfiff an ihrem Platz sind und für die Union-typische Atmosphäre sorgen können.