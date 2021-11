Herthas Remis gegen Leverkusen in der Analyse - Ein gutes Spiel trotz bitterem Ende

Bild: imago images/O.Behrendt

07.11.21 | 21:39 Uhr

Gegen Leverkusen war Hertha fast am Ziel. Der Ausgleich in der Nachspielzeit zeigt, dass nach der Stabilisierung der Defensive nun an einem präziseren Offensivspiel gearbeitet werden muss. Denn zu viele Kontergelegenheiten blieben ungenutzt. Von Till Oppermann

Am Sonntag fehlten Hertha-Trainer Pal Dardai nur wenige Minuten, um ein Prophet zu werden. Als er vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen mit Blick auf die defensive Formation seiner Mannschaft gefragt wurde, wie die Herthaner mit diesem Personal Tore schießen wolle, antwortete er mit einem verschmitzten Lächeln: "Manchmal reicht ein Tor, um zu gewinnen." Bis zur ersten Minute der Nachspielzeit der Partie gegen Leverkusen sah es so aus, als sollte er Recht behalten. Nach Herthas Führung durch Stevan Jovetic gelang es Bayer über knapp 50 Minuten, bestenfalls durch Distanzschüsse gefährlich zu werden – bis Ex-Hertha-Jugendspieler Robert Andrich nach einem Standard den späten Ausgleich erzielte. "Das ist einfach bitter", kommentierte Niklas Stark. Sauer sei die Mannschaft, schimpfte auch Hertha-Torschütze Jovetic und haderte mit vergebenen Konterchancen: "Wir hätten das Spiel vorher entscheiden müssen."

Dardais altbekannte Taktik geht beinahe auf

Dieser Meinung war auch Pal Dardai. Er habe lange genug selbst Fußball gespielt, um zu wissen, dass man in Spielen wie gegen Leverkusen rechtzeitig das 2:0 schießen müsse. Der spät vergebene Sieg war für den Ungarn an der Seitenlinie nicht nur wegen der verpassten Punkte besonders ärgerlich. Hätten seine Herthaner eine ihrer zahlreichen Konterchancen im zweiten Durchgang verwertet, wäre seine Taktik in dieser Saison endlich erstmals so richtig aufgegangen. Denn Hertha verteidigte mit engen Abständen, ging trotz des geringen Risikos in der Offensive in Führung und nutzte im weiteren Spielverlauf die Räume, die die immer höher aufrückenden Leverkusener anboten, für schnelle Gegenstöße. Mit genau diesem Fußball sorgte Dardai in seiner ersten Amtszeit bei Hertha über viereinhalb Jahre dafür, dass Spiele mit Berliner Beteiligung zwar oft zu den langweiligsten in der ganzen Bundesliga gehörten, aber Chaos und Abstiegsangst im Hertha-Kosmos für einige Jahre zu Fremdworten wurden.

Die Stabilisierung der Mannschaft scheint geglückt

Deshalb lag es nahe, dass die Hertha-Bosse um Fredi Bobic Dardai nach seiner erfolgreichen Rückkehr als Feuerwehrmann im Abstiegskampf der vergangenen Saison im Sommer damit beauftragten, die Mannschaft zurück zur altbekannten Stabilität zu führen. Die Defensivleistung gegen Leverkusen legt nahe, dass der Trainer diesen Auftrag erfüllen wird. Robert Andrichs Tor in der Nachspielzeit war Leverkusens einziger Abschluss im Strafraum. Insgesamt gelangen den Gästen nur acht Schüsse – die meisten davon aus weiter Distanz. Wie in den vorherigen Spielen setzte Dardai gegen Leverkusen dafür auf eine Viererkette in der Abwehr, vor der sich im Ballbesitz zwei Sechser, eine Dreierreihe im offensiven Mittelfeld und ein Stürmer postierten. Gegen den Ball verteidigte Hertha im 4-4-2, denn die beiden Flügelspieler Maximilian Mittelstädt und Marco Richter ließen sich neben die defensiven Mittelfeldspieler Santiago Ascasibar und Suat Serdar fallen, während Vladimir Darida und Stürmer Stefan Jovetic die erste Pressinglinie bildeten. Dieses System erlaubt es, enge Abstände zu halten und so jegliches Kombinationsspiel durch die Mitte zu unterbinden. Dardai lobte: "Wir waren gut strukturiert, haben dem Gegner keinen Meter gegeben." 53 Prozent gewonnene Zweikämpfe und 119 zu 114 gelaufene Kilometer belegen, dass auch der körperliche Einsatz stimmte.

Niklas Stark und Marton Dardai bilden ein gutes Gespann

Dabei musste Dardai die Defensive wegen der Rotsperre von Dedryck Boyata erneut personell umbauen. Wegen Sperren und zahlreichen Verletzungen konnte bisher keine Abwehrreihe mehr als zwei Spiele in derselben personellen Konstellation verteidigen. Das sei nicht einfach, sagte Niklas Stark, der am Sonntag mit Marton Dardai die Innenverteidigung bildete. Gegen Leverkusen löste er es mit seinem Partner aber sehr gut. Die Leistung des Gespanns könnte den häufigen Rochaden ein Ende setzten. Gemeinsam bieten die passsicheren Stark und Dardai der Mannschaft dringend benötigte Sicherheit im Spielaufbau. Denn bei allem Lob für die defensive Sicherheit bleibt festzustellen, dass Hertha im eigenen Ballbesitz weiter dringenden Verbesserungsbedarf aufweist. Das führte der späte Ausgleich schmerzlich vor. "Wir müssen mehr Tore machen, 1:0 ist einfach kein gutes Ergebnis", sagte auch Stefan Jovetic, der erstmals seit dem siebten Spieltag in der Startelf stand.

Stevan Jovetics Hereinnahme war eine gute Entscheidung

Mit der Hereinnahme des montenegrinischen Nationalspielers bewies Dardai gutes Fingerspitzengefühl. Nicht nur wegen seines technisch anspruchsvollen Führungstors, sondern auch weil sich Jovetic, anders als seine Konkurrenten Davie Selke und Krzystof Piatek, gerne tief fallen lässt und ins Kombinationsspiel eingreift, anstatt auf Pässe in seine Richtung zu lauern. So gelang es Hertha etwas besser, auch in der Offensive die richtigen Abstände einzuhalten. Allerdings ist das Team weiterhin zu abhängig von Einzelaktionen. Viele der insgesamt 15 Schüsse entstanden, nachdem beispielsweise Richter oder Serdar nach längeren Dribblings abzogen. Auch das Tor war nicht Produkt eines guten Zusammenspiels, sondern eine Kombination aus Jovetics fußballerischer Klasse und eines gewonnenen Zweikampfs von Maxi Mittelstädt, der bei einem zweiten Ball gut nachsetzte und die Kugel nach einem Luftduell per Kopf zum Torschützen bugsierte.

Nun muss Hertha sich spielerisch verbessern

Pal Dardai war also nicht ganz ehrlich, als er lobend heraushob, seine Mannschaft habe Fußball spielen wollen. Denn wie die zahlreichen durch Fehlpässe und falsche Entscheidungen verschluderten Konter zeigten, reicht der bloße Wille nicht aus, um wirklich ein gutes Kombinationsspiel aufzuziehen. Ein besserer Spielaufbau und mehr Ballbesitz könnten helfen, den Spielern die nötige Ruhe für die entscheidenden Situationen zu verschaffen. So wurde die "gute Leistung", wie Dardai attestierte, nicht mit drei Punkten belohnt, obwohl das Spiel mit den vielen Umschaltsituationen nach der Pause wie geplant gelaufen sei. Hier werden Mannschaft und Trainer in der Länderspielpause und in der Vorbereitung auf das Derby gegen Union ansetzen müssen. Bis dahin trösten die Worte des Torschützen Jovetic. Er sagte: "So ist der Fußball, manchmal gibt er dir viel, manchmal tut er dir weh."

