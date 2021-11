Der Rasen ist eine Matschwiese, der Kapitän fehlt gesperrt. Aber Hertha BSC geht trotzdem optimistisch in das Heimspiel gegen Leverkusen. Hertha will Bayer nicht nur weh tun, sondern gewinnen. Von Astrid Kretschmer

Trainer Pal Dardai hingegen muss wieder einmal die Abwehr umbauen. Das Problem wird allerdings durch die Rückkehrer entschärft. Für Boyata wird Marton Dardai in die Mannschaft zurückkommen können. Auf der linken Abwehrseite soll der gegen Hoffenheim wegen muskulärer Probleme ausgefallene Marvin Plattenhardt starten. Damit rückt der in Sinsheim links aufgebotene Peter Pekarik auf seine angestammte rechte Seite.

"Wir wissen, was die können. Und die wissen, was wir können", sagte Hertha-Coach Pal Dardai in der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag. Der kommende Gegner habe "viele gute, schnelle Spieler", so der Ungar. "Wenn sie Räume zum Umschalten haben, wird es schwierig." Daher will der Hertha-Trainer ähnlich kompakt bleiben wie im letzten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) und möglichst noch besser das eigene Spiel durchbringen. Die etwas längere Pause habe gut getan, die Sinne nach der Hoffenheim-Niederlage seien geschärft und im Training ging es auch in Sachen Zweikampf zur Sache. "Die Spieler waren bissig", so Dardai. "Wir haben Spaß gehabt. Alles läuft nach Plan. Nun machen wir einen Matchplan, damit wir gewinnen."

Der Tabellenzwölfte will im Heimspiel gegen die Werkself den fünften Saisonsieg einfahren. Mut macht dabei die starke jüngste Bilanz gegen Bayer. Drei der letzten vier Spiele wurden gewonnen. Und Hertha hat in diesen vier letzten Duellen mit Leverkusen kein Gegentor kassiert. Wenn man an die vor allem sehr starke Offensive der Leverkusener denkt, keine so schlechte Statistik.



"Viele sehen diese Mannschaft gern Fußball spielen, auch ich", unterstrich Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. "Sie haben viel Tempo und viele richtig gute Fußballer dabei. Aber ich weiß, dass sie schlagbar sind." Trainer Dardai kam zum gleichen Ergebnis: "Tagesform, Fitness, Konzentration - dann können wir alle schlagen." Angesichts einer bisher sehr wechselhaften Saison fügte der Hertha-Trainer hinzu: "Für mich ist es ein sehr wichtiges Spiel. Schaffen wir etwas Schönes, haben wir gute Karten bis Weihnachten."