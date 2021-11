Daran sollten sich seine Spieler in Zukunft ein Beispiel nehmen, denn sie allein verschuldeten die verlängerte Nachspielzeit. Als sich die Herthaner in der 94. Minute, also Sekunden vor Ablauf der ursprünglichen Zusatzzeit, einen Eckball erkämpft hatten, sah alles danach aus, als wäre Hertha am Ziel. Wie in solchen Situationen üblich, führten die Berliner die Ecke kurz aus. Die Mannschaft blieb tief gestaffelt in ihrer Ordnung. Der robuste Stürmer Davie Selke schirmte den Ball gegen die Augsburger ab, um weitere Sekunden von der Uhr zu nehmen. Im Gerangel um die Kugel fiel er zu Boden. Schiedsrichter Willenborg entschied auf Freistoß für die Augsburger. Das war durchaus diskutabel, gleichzeitig aber auch eine der berühmten 50-50-Entscheidungen in der Zweikampfbewertung, von denen es pro Spiel mindestens ein Dutzend gibt.

Zumal Selke sich zuerst reichlich theatralisch am Boden wälzte, dann plötzlich wie von der Tarantel gestochen aufsprang, um sich schließlich brüllend mit den Augsburgern zu rangeln. Was allerdings seine Mitspieler dazu bewegte, in Scharen in die gegnerische Hälfte zu rennen, sich am Geschubse an der Eckfahne zu beteiligen, bleibt fraglich. Schließlich waren sie vor der Ecke extra in ihrer eigenen Hälfte geblieben, um die Ordnung zu halten. Die Scharmützel rund um Willenborg dauerten mehrere Minuten und der Schiedsrichter entschied sich, die gesamte Zeit nachspielen zu lassen. Und so kam es, wie es kommen musste: Die schlecht gestaffelten Herthaner bekamen nach einem schlecht geklärten langen Ball mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich. Wie konnte das passieren, Herr Dardai? "Erstmal ist schiefgelaufen, dass wir zu lange diskutiert haben", so der Hertha-Trainer. Danach sei seine Mannschaft aus dem Konzept gewesen und nur noch hinterhergelaufen. "Wir müssen bis zum letzten Pfiff verteidigen."