Grischa Prömel: Ja, es ist natürlich ein immens wichtiges Spiel für den gesamten Verein. Es ist jetzt nicht so, wie beim ersten Derby, dass es in der Stadt schon brodelt. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass die Fanszene aller Voraussicht nach nicht mit im Stadion sein wird, was natürlich bedauerlich ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir uns bewusst, dass es ein wichtiges Spiel ist für den gesamten Verein. Auch für uns! Wenn man auf die Tabelle schaut, ist es wichtig, dass wir drei Punkte holen.

rbb|24: Das Derby kennen Sie ja bereits aus den vergangenen Jahren. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht das Spiel für die Fans und spürt man schon so ein bisschen Derby-Feeling in Köpenick?

Wie wichtig sind die Zuschauer? Wie wichtig ist diese Atmosphäre von 22.000 in einem ausverkauften Stadion an der Alten Försterei für so ein Derby?

Nein, wiedergutmachen, glaube ich, nicht unbedingt. Es ist eine neue Saison. Wir haben viele neue Spieler dabei, für die es das erste Berlin-Derby sein wird. Deswegen würde ich da gar nicht den Fokus drauflegen. Es ist für uns einfach ein wichtiges Spiel, das wir gewinnen wollen. Wir werden alles dafür tun, uns dementsprechend vorzubereiten, dass wir am Samstag in einer Top-Verfassung sind und Hertha ärgern können.

Vor dem letzten Derby haben Sie gesagt, es ginge so ein bisschen auch um Wiedergutmachung mit der Mannschaft nach diesen beiden Niederlagen im Olympiastadion. Jetzt ist das letzte Derby 1:1 ausgegangen. Spüren Sie, dass Sie immer noch was wiedergutzumachen haben oder mit welchem Gefühl blickt man auf dieses Spiel?

Das sind allesamt erfahrene Spieler, die wir in der Mannschaft haben. Bei Union geht es relativ schnell, dass man die Werte vermittelt bekommt und weiß, wofür man kämpft und wofür man spielt. Deswegen glaube ich nicht, dass ich einem Rani Khedira oder einem Andi Vogelsammer, die schon genügend Erfahrung im Profifußball gesammelt haben, großartig sagen muss, wo es am Wochenende lang geht.

Sie haben gesagt, dass es keine Überraschung ist, dass es irgendwann mal kommt und jemand in der Mannschaft positiv getestet wird, bei den Zahlen, die gerade so in die Höhe schnellen, oder?

Ja, definitiv. Wir probieren natürlich alles, um unnötigen Kontakt zu vermeiden und uns einfach an alle Vorschriften zu halten, weil wir uns natürlich auch der Konsequenzen bewusst sind. Wenn du dich infizierst, bist du erstmal eine Zeit lang raus, weißt nicht, wie lange es dauert und musst dann gegebenenfalls ein bisschen was aufholen, was du an Trainingseinheiten verpasst hast. Deswegen sind wir glaube ich alle ganz gut damit beraten, große Menschenansammlungen zu meiden.