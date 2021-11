Zur Halbzeit in der Gruppenphase in der Europa Conference League sieht es auf den ersten Blick nicht sonderlich rosig aus für Union Berlin. Platz vier in Gruppe E, mit lediglich drei Punkten aus drei Spielen. Aber es gibt auch gute Nachrichten aus Sicht des Bundesligisten. Schließlich liegt Maccabi Haifa auf Rang zwei nur einen Punkt entfernt. Zudem musste Union bisher zweimal auswärts ran. Mit einem Heimsieg gegen Tabellenführer Feyenoord (7 Punkte) wäre die Mannschaft von Trainer Urs Fischer also wieder mittendrin im Kampf um einen Platz in der K.O.-Phase.