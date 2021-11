Ein wesentlicher Punkt des Sicherheitskonzepts ist dabei die unterschiedliche Anreise beider Fanlager. "Die Union-Fans werden über den S-Bahnhof anreisen können, die Rotterdam-Fans werden über den U-Bahnhof", so Cablitz. Demnach seien für die Unioner die Einlässe am Süd- und Ost-Tor vorgesehen. Die Gäste würden hingegen über den Olympiapark und die Hanns-Braun-Straße in Richtung Stadion geführt.

Vor dem Spiel von Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam in der Conference-League ist die East Side Gallery in Berlin mit einem "Feyenoord"-Schriftzug besprüht worden. Zwei Männer wurden noch in der Nähe festgenommen.

5.200 statt der ursprünglich geplanten 2.800 Karten gingen an Fans des niederländischen Traditionsklubs. "Natürlich machen wir uns Sorgen darüber, ob es gut geht. Wir fordern auch jeden auf, sich in Berlin gut zu benehmen. Sonst schaden sie dem Klub enorm", sagte der Feyenoord-Aufsichtsratsvorsitzende Toon van Bodegom nach der Kontingenterhöhung. Man habe aber "nicht nur Problemfans, sondern auch sehr positive".

Die Berliner Polizei befürwortet das erhöhte Ticket-Kontingent. "Wir sind ohnehin davon ausgegangen, dass mehrere tausend Rotterdam-Fans nach Berlin kommen", so Polizeisprecher Cablitz. Es sei von Vorteil, dass die Anhänger Feyenoords an einem Ort und nicht über das Stadtgebiet verteilt sein. Zu einem möglichen, vom Theodor-Heuss-Platz ausgehenden Fan-Marsch der Rotterdam-Anhänger, sagte Cablitz, man müsse "dann schauen, ob das ein Fanmarsch ist, den man gestatten kann", oder ob von dort bereits Gewalttätigkeiten ausgingen. Diese wolle man im Keim ersticken.

Vor zwei Wochen war es in Rotterdam rund um die 1:3-Niederlage des Fußball-Bundesligisten zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei gekommen. 75 Personen wurden festgenommen. Union beklagte anschließend einen überharten Einsatz der niederländischen Sicherheitskräfte auch gegen Unbeteiligte.

Im Vorfeld der Partie am Donnerstag war in der Nacht zu Mittwoch einen "Feyenoord"-Schriftzug auf die East Side Gallery in Berlin-Friedrichshain gesprüht worden. Zwei vermummte Männer mit Farbe an den Händen wurden in der Nähe festgenommen.