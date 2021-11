Anreise zum Olympiastadion - Vereinzelte Auseinandersetzungen vor Union gegen Feyenoord

04.11.2021

04.11.21 | 20:05 Uhr

Vor dem Fußball-Spiel zwischen Union Berlin und Feyenoord Rotterdam ist es im Stadtgebiet zu vereinzelten Zwischenfällen gekommen. Grundsätzlich scheint das Sicherheitskonzept von Verein und Polizei aber aufzugehen.

Rund um die Anreise zum Conference-League-Spiel zwischen Fußball-Bundesligist Union Berlin und Feyenoord Rotterdam im Berliner Olympiastadion ist es zu vereinzelten Zwischenfällen gekommen. So bestätigte die Berliner Polizei, dass es bereits am Nachmittag vor allem in Berlin Mitte, rund um den Hackeschen Markt, den Alexanderplatz und den Rosa-Luxemburg-Platz zu Ansammlungen von Feyenoord-Anhänger gekommen sei. Dabei sei vereinzelt Pyrotechnik gezündet sowie Polizeikräfte mit Flaschenwürfen angegriffen worden. Demnach habe es entsprechende Sicherungsverwahrungen gegeben, so Polizeisprecher Thilo Cablitz gegenüber dem rbb.

Mehrere Vorfälle an U-Bahnhöfen

Bei der direkten Anreise zum Olympiastadion ist es in mehreren U-Bahnhöfen zu Zwischenfällen gekommen. Mehrere Bahnhöfe der Linie U2 waren durch den Einsatz von sogenannten Nebeltöpfen komplett verraucht. Zudem musste am U-Bahnhof Alexanderplatz ein kompletter Zug ausgetauscht werden, nachdem eine Tür zerstört worden war. Die Polizei twitterte dazu: "Einsatzkräfte bleiben an den Gruppen dran, um Straftäter zu ermitteln und festzunehmen." Am Olympiastadion selbst blieb es vorerst vergleichsweise ruhig. Zwar seien nicht alle Feyenoord-Anhänger mit der U-Bahn angereist, wie es das Sicherheitskonzept von Verein und Berliner Polizei vorgesehen habe, aber dies seien nicht die Personen, "um die man sich Sorgen mache", wie Polizeisprecher Cablitz gegenüber dem rbb sagte.

Durch die gründliche Kontrolle an den Eingängen zum Olympiastadion würde sich der Einlass zwar etwas verzögern, so Beobachter vor Ort, jedoch sei die Stimmung insgesamt einigermaßen ruhig und gesittet. Dennoch wurde die Polizei auch hier tätig. "Eine Person wurde nach Abbrennen einer Signalfackel festgenommen, zwei weitere wegen Widerstands tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte", twitterten die Sicherheitskräfte am Donnerstagabend über Vorfälle in einer Zufahrtsstraße östlich der Arena.

Sendung: Inforadio, 4.12.2021, 19.15 Uhr