Einen Tag nach der Verkündung der 2G-Regelverschärfung durch den Berliner Senat bekräftigt Aleksander Dzembritzki die neuen Vorschriften auch in Bezug auf das anstehende Hauptstadt-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga (20.11.). Bislang hatten die Unioner, die den Rivalen aus Charlottenburg im Stadion an der Alten Försterei empfangen, auf die 3G-Regel gesetzt.

Wie der Staatssekretär für Sport des Landes Berlin am Donnerstag gegenüber rbb|24 mitteilte, sei man seitens der Politik immer wieder in Gesprächen mit Union Berlin gewesen: "Wir haben sie darauf vorbereitet, dass die 2G-Regelung kommt", sagte Dzembritzki. Am Montag werde die neue Infektionsschutzverordnung in Kraft treten. "Das heißt, für das Stadtderby bei Union gegen Hertha BSC gilt dann die 2G-Regel."