Fußball-Drittligist Viktoria Berlin hat auswärts beim 1. FC Saarbrücken mit 0:2 (0:0) und dadurch weiter den Kontakt zur Spitzengruppe in der Tabelle verloren. Für die Gastgeber trafen Tobias Jänicke (79.) und Maurice Deville (85.). In der Schlussminute schickte Schiedsrichter Lukas Benen Viktorias Mittelfeldspieler Tolcay Cigerci mit Rot vom Platz.

Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato stellte im Vergleich zur Vorwoche auf drei Positionen um. Christop Menz, Christopher Theisen und Pasqual Verkamp standen von Beginn an in der Startelf. Bei zwischendurch immer wieder einsetzendem Schneeregen und Wind schafften es die Berliner früh das Spiel in die Hälfte des Gegners zu verlagern und nach einer Ecke den ersten, allerdings harmlosen Schuss aufs Tor zu platzieren (4.). Deji Beyreuther hatte nach einem Zuspiel von Theisen die erste richtige Chance der Partie, scheiterte aber aus halblinker Position im Strafraum und seinem Schuss auf das kurze Eck an Saarbrückens Torhüter Daniel Batz (13.).

Die Schwarz-Blauen spielten immer wieder zurück zu ihrem Torwart, weil sie in ihrem Aufbauspiel keine guten Lösungen gegen die Berliner fanden und warteten lange auf den Ansatz einer Torchance. Nach einem etwas zu steilen Pass von Jänicke stießen Viktoria-Torhüter Julian Krahl und der angreifende Dominik Ernst zusammen (27.). Krahl konnte aber weiterspielen. In einem ruppigen Spiel gingen immer wieder Spieler zu Boden, Schiedsrichter Benen hatte viel zu tun.

Auf Berliner Seite wurde erneut Theisen gefährlich. Sein erster Versuch wurde von Batz abgewehrt, der zweite ging knapp am langen Pfosten vorbei (30.). Trotz der deutlichen Dominanz schaffte es die Mannschaft von Benedetto Muzzicato nicht, sich mit einem Treffer zu belohnen. Die Saarländer drehten in der Nachspielzeit nochmal auf und sorgten für etwas Chaos im Berliner Strafraum. Adriano Grimaldi scheiterte an Torhüter Krahl und auch die Nachschüsse seiner Mitspieler blieben ohne Erfolg.