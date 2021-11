In der Conference League muss der 1. FC Union Berlin eine Aufholjagd starten. Als Tabellenletzter hilft nur ein Sieg in Haifa und ein Triumph im Berliner Olympiastadion gegen Slavia Prag, um aus eigener Kraft die K.o.-Phase zu erreichen.

In der Conference League steht der 1. FC Union Berlin unter Erfolgsdruck, wenn das Team von Urs Fischer in die K.o.-Phase einziehen möchte. Als Tabellenletzter in Gruppe E mit drei Punkten helfen den Köpenickern nur zwei Siege gegen Haifa und gegen Slavia Prag am 9. Dezember im Berliner Olympiastadion, um aus eigener Kraft in die nächste Runde einziehen zu können.

Wenn die Unioner beim israelischen Meister ein Unentschieden und dadurch nur einen Punkt mitbringen können, dann verschärft sich die Ausgangssituation noch weiter. Neben einem Heimsieg gegen Slavia Prag wäre das Fischer-Team auf einen Ausrutscher des tschechischen Meisters am Donnerstag bei Feyenoord Rotterdam angewiesen.