Im Zehlendorfer Ernst-Reuter-Stadion sahen die Zuschauer eine bis zuletzt spannende Partie, in der zunächst die Gäste durch Christian Derflinger mit 1:0 in Führung gingen. Nach der Halbzeitpause meldete Zehlendorfs Lenny Stein sein Team durch ein Elfmetertor überraschend zurück in die Partie (55. Minute). Per Freistoß erzielte Orhan Yildirim in der 87. Minute den Siegtreffer für Altglienicke.