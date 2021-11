Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz schickte im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark vor Geisterspiel-Kulisse die Startelf vom 4:0-Sieg gegen Lichtenberg unter der Woche ins Rennen. Das Cottbuser Lazarett besteht immer noch aus sieben Spielern, doch das Team hatte gezeigt, dass es damit umgehen kann. Die Anfangsphase war geprägt von spielaufbau-störenden Chemikern und einer Gästemannschaft, die dadurch nicht ihr Angriffsspiel gefährlich aufbauen konnte. Neben Leutzscher Standards, die nichts einbrachten, war der einzige Höhepunkt der ersten 25 Minuten, dass der Ball ausgewechselt werden musste. Sinnbildlich für das Duell ging dem alten Spielgerät die Luft aus. Doch die Lausitzer wurden mit zunehmender Spieldauer zwingender. Erst strich in der 30. Spielminute ein Distanzschuss von Jonas Hofmann knapp links am Chemie-Kasten vorbei, dann landete ein Versuch von Axel Borgmann in den Händen des Leipziger Keepers Benjamin Bellot.

Der SV Babelsberg empfing den ZFC Meuselwitz und SVB-Trainer Jörg Buder konnte wieder Stürmer Daniel Frahn in der Startelf bringen. Die 03er drängten mit dem Anpfiff die Gäste sofort in deren Hälfte. Doch aus dem Klammergriff der Hausherren konnten sich die Thüringer immer wieder befreien und schlossen in der 10. Spielminute einen Konter mit einem Kopfballtor von Florian Hansch ab. Unbeeindruckt drückten die Babelsberger auf den Ausgleich, doch die Meuselwitzer hielten dem Druck weiterhin Stand und setzten immer wieder kleine Offensivakzente.



In der 33. Minute lag zwar der Ball im Tor der Gäste, doch Schiedsrichter Christian Allwardt gab den Treffer für die Hausherren nicht und pfiff auf Offensivfoul von Jake-Robert Wilton. Danach passierte wenig, das änderte sich auch nicht zum Anfang der zweiten Halbzeit. Echte Torchancen erspielte sich keins der beiden Teams, obwohl Babelsberg 03 sich immer noch um den Ausgleich bemühte. In der 87. Minute legte Jakub Moravec seinen Gegenspieler im Strafraum um und der Schiedsrichter pfiff sofort Elfmeter. Felix Müller traf anschließend vom Punkt zum 2:0-Auswärtserfolg seines ZFC Meuselwitz.