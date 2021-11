Auch in der zweiten Hälfte bliebt der BAK bei seiner Taktik, früh zu stören und auf Konter zu setzen. Es rächte sich allerdings, dass die Abwehr dadurch weit vorgerückt war. Nachdem der Ball in der Mitte mehrfach hin und her ging, startete Joey Breitfeld über die rechte Seite einen Sprint mit dem Ball in Richtung Tor. Gleichzeitig hinterlief Darryl Geurts über die linke Seite die zwei verbliebenen Verteidiger. Die restlichen BAK-Spieler konnten nicht schnell genug zurückziehen. Breitfeld passte auf Geurts, der zur 2:1-Führung traf (51.).

BAK-Trainer Andre Meyer wechselte drei Mal und brachte mit Philipp Harant und Fatih Baca zwei neue Innenverteidiger. Dazu kam wenig später Kwabenaboye Schulz für Ugur Tezel, um neue Impulse zu setzen (65.). Während der BFC mit dem Wissen spielen konnte, dass auch ein Unentschieden für den Erhalt der Tabellenführung reichen würde, geriet der BAK zunehmend unter Druck.