Die Fußballer vom BFC Dynamo halten den Anschluss an die Tabellenspitze in der Regionalliga Nordost. In einer spektakulären Partie gegen Union Fürstenwalde erzielte Dynamo in den ersten knapp 40 Minuten vier Tore und sicherte sich mit 5:2 (4:2) den dritten Sieg in Serie.

Der BFC erholte sich dabei schnell von einem frühen Gegentor durch Fürstenwaldes Johann Martynets (4. Minute) und drehte das Spiel gänzlich unbeeindruckt mit zwei eigenen Treffern durch Darryl Geurts (6. Minute) und Stürmer Christian Beck (10. Minute). Exakt zehn Minuten später war es erneut Beck, der nach einer Ecke per Kopf auf 3:1 erhöhte, ehe Marcel Stutter in Minute 37. nachlegte. Zwar erzielte Fürstenwaldes Lukas Stagge kurz vor der Halbzeitpause per Elfmeter das 2:4, ernsthaft in Gefahr war der Sieg der Gastgeber in Halbzeit zwei dennoch nicht. Trotz einer gelb-roten Karte gegen Stutter erzielte Beck sogar noch seinen dritten Treffer des Spiels.

Genau wie Dynamo sicherte sich auch Tennis Borussia gegen Optik Rathenow drei Punkte, die Berliner gewannen mit 3:1 (1:0). Nachdem Fabrice Montcheu TeBe mit zwei Toren in der 14. und der 78. Minute in Führung gebracht hatte, konterte Ruben Travassos den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer Rathenows (89. Minute, Vassilios Polichronakis) mit seinem Tor in der Nachspielzeit zum Endstand. Den Berlinern gelang so der Sprung auf den zehnten Tabellenplatz.

Deutlich weniger Tore fielen hingegen beim Heimspiel von Tasmania Berlin gegen Germania Halberstadt. Mit 0:0 trennten sich die weiterhin auf Tabellenplatz 15 stehenden Gastgeber und ihre Kontrahenten aus Sachsen-Anhalt nach 90 Minuten.