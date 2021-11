Zum Beginn des 19. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat es einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben. Dabei unterlag der bisherige Tabellenführer, der Berliner AK, sensationell 1:3 beim bisherigen Letzten Optik Rathenow. Zeitgleich siegte der neue Spitzenreiter, der BFC Dynamo, mit 2:0 gegen die VSG Altglienicke.

Dass der Berliner AK seine dritte Saisonniederlage hinnehmen müsste, zeichnete sich dabei zunächst nicht ab. Zwar war schon der Halbzeitstand von 0:0 eine Überraschung. In der 54. Minute allerdings ging der Favorit durch Nader El-Jindaoui mit 1:0 in Führung. Doch dann schlug die Stunde des Optik-Stürmers Lucas Will.

Zunächst gelang dem 22-Jährigen in der 56. Minute der Ausgleich. Und als der BAK in der Schlussphase auf die Entscheidung drängte, machte Will die Sensation mit seinen Treffern zwei (90. Minute) und drei (90.+1) perfekt. Durch den Sieg verlässt Rathenow erstmals seit langer Zeit wieder die direkten Abstiegsränge und liegt vorerst auf Platz 17 der Tabelle. Der Berliner AK liegt mit einem Punkt Rückstand auf den BFC Dynamo auf Rang zwei.