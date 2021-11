Für Cottbus rückt Rang drei in Sichtweite

Die kleine Corona-Zwangspause hat Energie Cottbus ganz gut getan. Nach acht Spielen im Oktober konnte die Mannschaft etwas Kraft tanken. Kraft, die man beim Topspiel gegen Lok Leipzig am Mittwochabend gut gebrauchen kann. Von Andreas Friebel

Mitten in die Vorbereitung auf das Spiel gegen Lichtenberg platzte am vergangenen Freitag die coronabedingte Absage der Partie . Wegen mehrerer infizierter Spieler bei den Berlinern musste die Partie auf Ende November verschoben werden. Ärgerlich, aber aus Sicht von Energie kam diese Zwangspause auch zur rechten Zeit. Nach acht Partien im Oktober blieb so mal etwas Zeit zum Luft holen. "Wir haben versucht, zu regenerieren und die Belastung nicht zu hoch zu halten", sagt Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Nach einer unfreiwilligen Corona-Pause geht es für Energie Cottbus am Mittwoch (19 Uhr) in der Fußball-Regionalliga Nordost bei Lok Leipzig weiter. Das Topspiel bei den Sachsen ist die Chance, auf die Top Drei der Liga aufzuschließen. Allerdings hat sich die personelle Lage bei den Lausitzern weiter verschlechtert.

Dass Energie trotz dieser Probleme noch im gehobenen Mittelfeld der Liga zu finden ist, überrascht da schon. Von den vergangenen zehn Pflichtspielen hat Cottbus nur eins verloren. Gegen Jena (1:0) und Babelsberg (2:0) gab es zuletzt zwei Siege. "Das Selbstvertrauen meiner Jungs ist gut. Nur sollte daraus keine Selbstüberschätzung werden", mahnt der Coach, der große Stücke auf die Leipziger hält. "Sie treten immer als Mannschaft auf. Sie wirken harmonisch, haben einen guten Zusammenhalt und sind damit in der Lage, auch enge Spiele zu gewinnen."

Am Sonntag stiegen die Lausitzer dann in die Vorbereitung auf das Lok-Spiel ein. Allerdings ohne Max Kremer. Der Stürmer hat sich eine Innenbandzerrung zugezogen und fällt drei Wochen aus. "Deshalb haben wir wieder nur mit 13 Spielern trainiert", sagt Wollitz, der schon seit Wochen mit einem Mini-Kader unterwegs ist.

Seit Wochen spielt Cottbus mit einem Mini-Kader. Umso bemerkenswerter war es, wie sich der Regionalligist mit Siegen gegen Babelsberg und Jena zurückmeldete. Um mit Energie in der Erfolgsspur zu bleiben, setzt Trainer Wollitz auf eine neue Taktik. Von Andreas Friebel

Vor zwei Wochen kassierten die Sachsen aber eine überraschende 1:3-Niederlage gegen Lichtenberg. Und im Landespokal scheiterte Lok sogar an Oberligist Bautzen. "Das hatten alle Teams schon mal, dass sie eine überraschende Niederlage kassiert haben. Letzten Freitag beim Hertha-Nachwuchs haben sie sehr gut gespielt und gewonnen", sagt Wollitz.



Den Siegtreffer erzielte einmal mehr Djamal Ziane. Der Ex-Cottbuser kickte fünf Jahre in der Lausitz. Inzwischen gehört er zu den gefährlichsten Angreifern der Regionalliga Nordost. Elf Treffer hat der Stürmer bislang erzielt. "Er genießt in Leipzig großes Vertrauen und kann damit noch besser performen, als es vielleicht bei einem anderen Klub möglich wäre", schätzt Claus- Dieter Wollitz den Torjäger ein.

Und was erwartet der Chefcoach für ein Spiel am Mittwochabend? "Alles ist möglich. Unsere Chancen stehen bei fünfzig fünfzig." Gelingt Energie ein Sieg, dann hätten die Lausitzer 31 Punkte und hätten zumindest Rang drei in Sichtweite - auf dem aktuell mit 33 Punkten Lok Leipzig steht.