Fußball-Regionalligist Tennis Borussia Berlin hat am Sonntag gegen das Spitzenteam von Carl-Zeiss Jena mit 4:1 den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Das Team klettert damit auf Rang 10 in der Tabelle. In einem lange offenen Spiel hatte Abwehrspieler Lirim Mema fünf Minuten vor der Pause die Führung für die TB erzielen können, doch schon kurz nach dem Seitenwechsel verwandelte Jenas Routinier Renè Lange einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Carl-Zeiss-Mittelfeldspieler Maximilian Krauß war im Strafraum zu Fall gebracht worden.

Dann passierte lange nichts. Die TeBe-Defensive verteidigte diszipliniert und auf der anderen Seite fand die Offensive von Carl-Zeiss nur wenig Mittel. Doch TB-Stürmer Sebastian Huke (65.) nutzte eine Unachtsamkeit in der Gäste-Defensive zum 2:1 für TeBe. Äußerst unschön wurde es dann in der 82. Minute, als der gerade eingewechselte Carl-Zeiss-Spieler Maximilian Wolfram seinen Gegenspieler Rico Gladrow mit den Stollen am Kopf traf und dafür Rot sah. TeBe spielten in der Folge seine Überzahl clever aus und kam durch Benjamin Junge-Abiol (88.) und Tim Oschmann (per Elfmeter in der Schlussminute) zu einem verdienten 4:1-Heimsieg.

"Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir endlich auch mal gegen einen der Großen was holen wollen", sagte TeBe-Trainer Markus Zschiesche nach dem Schlusspfiff. "Ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs."