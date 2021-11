Zum Abschluss des 19. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost gab es für die Berliner und Brandenburger Vereine sowohl Tore satt als auch einige Enttäuschung. So unterlagen am Sonntag Union Fürstenwalde mit 1:4 (0:3) bei Carl Zeiss Jena und Tasmania Berlin mit 0:2 (0:0) gegen den Chemnitzer FC. Die Nachwuchsmannschaft von Hertha BSC hingegen siegte mit 5:1 (2:1) gegen den FC Eilenburg und Tennis Borussia mit 4:0 (1:0) in Auerbach. Lichtenberg 47 und Germania Halberstadt trennten sich torlos unentschieden.